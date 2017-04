Une ode aux vainqueurs

The Story of Us, cette « ode aux vainqueurs », est particulièrement intéressante en ce qu’elle dévoile comment nous sommes perçus dans le ROC. CBC présente des excuses, mais ce ne sont que des excuses du genre de celles qu’Air Canada nous présente à chaque rapport du Commissariat aux langues officielles : on s’excuse, on promet de faire mieux la prochaine fois, puis on continue comme si de rien n’était.