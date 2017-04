Plusieurs cours d’eau du Québec sous surveillance

18 avril 2017

Plusieurs cours d’eau du Québec seront sous surveillance pour les prochains jours puisque l’eau pourrait continuer à monter en raison des pluies attendues cette semaine. Pierre Corbin, directeur des opérations chez Hydro Météo, a expliqué que les grands axes hydriques comme la rivière des Outaouais, la rivière Richelieu et le fleuve Saint-Laurent, présentent des niveaux d’eau très élevés, et que les pluies des derniers jours ont causé des hausses sur d’autres cours d’eau qui alimentent ces grands axes.

« En ce moment, il y a seulement la région de la Montérégie qui semble être épargnée, et une partie de l’Estrie. Mais tant et aussi longtemps que les terres vont rester saturées et qu’il va y avoir de la pluie pour alimenter cette saturation-là, la situation des niveaux d’eau élevés va perdurer encore pendant plusieurs jours », a-t-il prévenu, ajoutant que les pluies attendues plus tard cette semaine seront à surveiller. Les inondations ont même provoqué la fermeture de la route 341 entre la rue Queen et la route 125, à Rawdon, au cours de la nuit de dimanche à lundi puisqu’une partie de la chaussée s’est affaissée.