Indio en fête

C’est le premier des deux week-ends du festival de musique populaire Coachella à Indio, dans le désert de Californie. Créé en 1999, il s’agit maintenant d’un des plus grands événements du genre dans le monde. Les amateurs peuvent suivre les performances de quelque 80 artistes qui se relayeront sur scène par le streaming en direct sur YouTube.

L’affiche de cette année comprend notamment New Order, Gucci Mane, Bon Iver, The xx, Shura et puis trois têtes de liste : Lady Gaga, Radiohead et Kendrick Lamar. Ce dernier lance d’ailleurs un nouvel album intitulé Dawn ce Vendredi saint.