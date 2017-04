3

Les pitbulls du Québec

Le gouvernement Couillard doit dévoiler les règles d’encadrement des chiens potentiellement dangereux aujourd’hui. La mesure vise d’abord et avant tout les pitbulls, dix mois après le décès d’une Montréalaise après l’attaque d’un de ces chiens.

Québec avait alors promis d’agir rapidement. L’option de l’interdiction pure et simple serait écartée au profit de contraintes pour la possession de certaines races. Un groupe de travail mandaté par Québec à l’été 2016 a recommandé l’enregistrement annuel et la stérilisation obligatoire pour les chiens dits dangereux (comme les pitbulls), qui devraient aussi être harnachés et muselés lors des promenades publiques.