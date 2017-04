1

Tillerson à Moscou

Il y aura de la tension dans l’air aujourd’hui à Moscou, New York et Washington. Le secrétaire d’État américain, Rex Tillerson, rencontrait son homologue russe, Sergueï Lavrov, ce matin, à l’heure moscovite. Le dossier syrien a fait monter de plusieurs crans le niveau de stress des relations entre les États-Unis et la Fédération de Russie, accusée de ne pas avoir respecté l’accord international de 2013 sur la destruction de l’arsenal chimique syrien.

Le Conseil de sécurité de l’ONU débat encore du même sujet brûlant à partir de 14 h, heure de New York. Un nouveau projet de résolution présenté par la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis demande « une coopération complète » dans l’enquête souhaitée sur les attaques au gaz de la semaine dernière en Syrie.

Finalement, le président Trump reçoit en soirée le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, pour un entretien à la Maison-Blanche. Les États-Unis reprochent à leurs alliés de l’Alliance de ne pas consacrer assez de ressources au militaire.