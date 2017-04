Quoi surveiller cette fin de semaine?

2

L’ETA désarme

L’organisation séparatiste basque ETA promet de rendre ses armes ce samedi. Les leaders du groupe devraient transmettre les coordonnées des caches de son arsenal. Ce désarmement, s’il se confirme, survient plus de cinquante ans après la fondation de cette organisation armée prônant l’indépendance de la région basque, dans le nord de l’Espagne.

L'ETA avait annoncé en octobre 2011 renoncer à la violence. L'organisation a commis son dernier attentat en 2010, faisant un mort, un policier, sur le sol français. Le bilan des victimes attribuées à cette violence indépendantiste s’élève à 829 morts.

Restait à franchir la dernière étape, celle de la dissolution et du désarmement unilatéral. Il s’agit d’exigences de Paris et Madrid pour statuer sur le sort des membres du groupe encore détenus dans des prisons en France et en Espagne.