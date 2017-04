1

Le procès Contrecoeur s’active

C’est parti. Après plusieurs retards et des témoignages techniques depuis un an, le procès du Faubourg Contrecoeur entre dans le vif du sujet et en force cet après-midi. Michel Lalonde, ex-ingénieur et p.-d.g. de la firme Genius, est attendu à la barre des témoins à compter de 14 h.

M. Lalonde a déjà reconnu en 2013, devant la commission Charbonneau sur la corruption dans l’industrie de la construction, que Genius coordonnait un système de collusion impliquant d’autres firmes de génie-conseil. Dans le procès du Faubourg Contrecoeur, six accusés sont soupçonnés de stratagèmes frauduleux pour avoir favorisé la vente au rabais d’un terrain public à l’entreprise Construction F. Catania pour la réalisation d’un projet immobilier dans l’est de Montréal.