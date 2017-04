2

Trudeau et Clinton à New York

Justin Trudeau se rend à New York pour une journée complète d’événements autour de l’égalité homme-femme. Le premier ministre libéral, réputé féministe, va rencontrer la présidente-directrice générale de YouTube, Susan Wojcicki, participer à une table sur les femmes entrepreneures et mener une « discussion informelle » avec la journaliste britannique Tina Brown dans le cadre du Women in the World Summit. Mme Brown a fondé l’événement en 2010.



Hillary Clinton, candidate défaite par Donald Trump à la présidentielle américaine, se soumettra aussi à l’exercice de l’interview publique au même Sommet des femmes dans le monde. Elle répondra aux questions du chroniqueur du New York Times Nicholas Kristof. Sa sortie, au Lincoln Center, est à guichets fermés.



Justin Trudeau se rendra finalement à l’ONU pour rencontrer le secrétaire général António Guterres. Le Canada est membre de la Commission de la condition de la femme des Nations unies pour la période 2017-2021.