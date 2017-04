«Amour» est-il masculin ou féminin?

Chers lecteurs,

Vous avez été nombreux mercredi à réagir à l’accord du mot interdit dans le titre de l’article « Amours interdits entre professeurs et étudiants » paru mercredi. Nous avons donc cru bon vous expliquer comment et pourquoi nous avons fait ce choix. Rassurez-vous, il ne s’agit pas d’une lubie soudaine ou d’un changement dû à la réforme de l’orthographe.

Voyons un peu.

Selon Le bon usage (Grevisse) : « Amour, dans l’acceptation générale (affection profonde, personne aimée, attachement qu’on éprouve pour une chose), est masculin en tout temps. Amour, lorsqu’il signifie “passion d’un sexe pour l’autre”, “passions charnelles”, est masculin au singulier (ce n’est guère qu’en poésie qu’on le fait parfois féminin). Au pluriel, selon une règle traditionnelle, il est ordinairement féminin ; en réalité, l’usage n’est pas fixé et le pluriel d’amour est des deux genres. »

L’Académie française note ceci : « Gramm. Lar. 1964, § 249 écrit : “Amour, après avoir longtemps hésité entre les deux genres, est considéré par les grammaires classiques comme masculin au singulier et féminin au pluriel. Le genre masculin semble aujourd’hui se généraliser pour les deux nombres” (cf. aussi Littré, rem. et Grev. 1964, § 253). »

D’ailleurs, de nombreux auteurs classiques, cités par Le bon usage et L’Académie française, ont accordé amour au masculin, de Voltaire à Marivaux, en passant par Hugo, Dumas et Maupassant.

Certains ouvrages vont fixer les règles d’accord au pluriel du mot amour « passion charnelle et sentiment amoureux » selon le niveau de langage ou le type d’écrit dont il s’agit. Ainsi, l’OQLF, dans sa Banque de dépannage linguistique, tranche : « Au pluriel, amour, en règle générale, est aussi masculin. Le féminin reste toutefois vivant dans la langue soutenue et littéraire au sens de “passion” ou de “sentiment amoureux”. Même dans la langue soutenue, quand le singulier et le pluriel du nom amour sont associés dans une même phrase, on met au masculin amour et les autres mots dont il commande l’accord. »

Dans le cas qui nous occupe, il s’agit d’un titre coiffant un texte journalistique, par essence rédigé en langage courant. En tenant compte de toutes les informations dont nous disposons, notre choix du masculin pluriel est tout à fait justifié.

Aurions-nous pu choisir d’accorder amour au féminin s’il s’était agi du titre d’une chronique faisant un clin d’oeil au cinéma ou à la poésie ? C’est tout à fait possible.

Continuez d’ouvrir l’oeil et de nous lire avec autant de passion et d’attention,

L’équipe de révision du Devoir