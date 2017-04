Plus de piétons et de motocyclistes tués sur les routes du Québec en 2016

Après une année 2015 difficile, le Québec a retrouvé un bilan routier marqué par une baisse du nombre de décès et de blessés graves. Selon la SAAQ, le bilan routier de 2016 se hisse au deuxième rang des meilleurs bilans depuis 70 ans, après celui de 2014.

Le bilan routier présenté par la présidente et directrice générale de la Société de l’assurance-automobile du Québec (SAAQ), Nathalie Tremblay, mardi à Québec, fait en effet état de 351 décès dans des accidents de la route en 2016, soit 11 de moins qu’en 2015, une diminution de 10,6 %.



Par contre, plus de piétons et de motocyclistes sont décédés sur les routes du Québec en 2016.



Les piétons



La SAAQ a noté une hausse « préoccupante » de 40 % du nombre de décès de piétons. Le nombre de piétons décédés est passé de 45 en 2015 à 63 en 2016. Plusieurs facteurs seraient en cause, mais la vitesse, l’usage du téléphone cellulaire et le non-respect des traverses de piétons demeurent les facteurs les plus importants, a dit le ministre des Transports, Laurent Lessard, mardi.



« Je suis allé dans le Maine il n’y a pas si longtemps. Pour traverser, lorsque c’est bien indiqué, tout le monde arrête. Ici, je me promène dans Québec comme tout le monde et on dirait que ce volet-là de respect… J’interpelle chacun des automobilistes. Il y a une responsabilité personnelle, mais il faut aller plus loin parce que de toute évidence, le message ne passe pas complètement », a dit le ministre.



Les motocyclistes



« Les Québécois ont retrouvé leurs motos », a dit M. Lessard pour expliquer la hausse de décès chez les motocyclistes. En 2016, le bilan révèle quatre morts de plus que l’année précédente, pour un total de 54. Il s’agit d’une augmentation de 22,2 % par rapport à la moyenne des cinq années précédentes.



En 2016, il y avait près de 181 000 motos immatriculées sur les routes du Québec, soit 4,5 % de plus qu’en 2015. La SAAQ compte lancer une campagne de sensibilisation, les Journées de la sécurité à moto, en mai.



Les jeunes de 15-24



Les jeunes de 15 à 24 ans ont quant à eux fait des « progrès », a dit Mme Tremblay. Le nombre de décès dans ce groupe d’âge a chuté de 12,7 % par rapport à 2015, et de 39,5 % par rapport à la moyenne de 2011 à 2015.



« Aux jeunes qui nous écoutent, on voit que vous avez pris les choses en main et vous êtes en train de faire mentir tous ceux qui disaient que vous n’avez pas de bons comportements sur la route », a déclaré M. Lessard en conférence de presse.



La marijuana



Par ailleurs, M. Lessard a fait part de ses inquiétudes quant à la légalisation de la marijuana. Il a dit avoir rencontré le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, en octobre dernier et lui avoir parlé de la grande difficulté pour les policiers de détecter la marijuana chez les conducteurs. « On craint pour le comportement », a confié M. Lessard aux journalistes.



Résultats financiers



Le bilan routier est aussi une occasion de jeter un coup d’oeil sur les livres comptables de la SAAQ. Le régime d’assurance-automobile a enregistré un surplus de 795 millions et son niveau de capitalisation a atteint 132 %, et ce, en considérant la baisse des contributions d’assurance en vigueur pour 2016-2018.



La situation financière s’expliquerait par des variables économiques tels les revenus de placement, l’inflation et les hypothèses actuarielles, plutôt que par des améliorations significatives du bilan routier.



Mme Tremblay a indiqué que la Société a amorcé sa réflexion sur les contributions d’assurance 2019-2021 et fera connaître sa proposition cet automne.