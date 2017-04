Jour de vote



Des élections complémentaires fédérales se tiennent dans cinq circonscriptions à travers le pays: deux en Alberta (Calgary Heritage et Calgary Midnapore), deux en Ontario (Ottawa-Vanier et Markham-Thornhill) et une au Québec (Saint-Laurent).

Dans ce dernier cas, le scrutin visera à trouver un remplaçant au député et ministre Stéphane Dion qui a quitté la vie politique active après son remplacement aux Affaires étrangères. M. Dion est maintenant ambassadeur à Berlin.

La candidate libérale part favorite dans ce château fort du PLC. Emmanuella Lambropoulos a causé la surprise en remportant l’investiture devant l’ex-ministre provinciale Yolande James, préférée par la direction du parti. Les candidats des principaux partis d’opposition misent tout de même sur une sanction des libéraux après la démission de M. Dion et une investiture controversée.

Jour d’audience



La Commission d’enquête sur la protection de la confidentialité des sources journalistiques tient ses premières audiences publiques à Montréal. On y entendra dès ce matin, en ouverture, Lise Bissonnette, ancienne directrice du Devoir, et l’avocat criminaliste Jean-Claude Hébert.

La liste des témoins à suivre comprend l’ancien secrétaire de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, Claude Robillard, l’éditeur adjoint et vice-président au quotidien La Presse, Éric Trottier, le directeur général de l’information à Radio-Canada, Michel Cormier, et le directeur actuel du Devoir, Brian Myles.

Cette commission a été mise en place en novembre 2016 après de troublantes révélations concernant la mise sous écoute de conversations téléphoniques de certains journalistes québécois par deux corps de police. La Sûreté du Québec et le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont épié des reporters et au moins un chroniqueur. La situation, inhabituelle dans une démocratie, a duré des années.

L’enquête porte sur la période suivant le 7 mai 2010, date à laquelle la Cour suprême a statué sur la protection des sources journalistiques. Les travaux sont dirigés par le juge Jacques Chamberland. Son rapport est attendu avant le 1er mars 2018.

Paradis fiscaux



Il y a exactement un an étaient diffusés les Panama Papers révélant l’ampleur de l’évasion fiscale à l’échelle mondiale et les stratagèmes reliés. Le dernier Forum social mondial organisé à Montréal en août 2016 a choisi la date de cet anniversaire pour décréter la première Journée internationale contre les paradis fiscaux.

La journée lance une semaine complète d’actions contre le phénomène qui fait perdre des centaines de milliards en revenus aux États. Des événements sont prévus un peu partout dans le monde. Une manifestation est attendue devant le bureau du premier ministre Justin Trudeau sur la rue Crémazie, à midi.

L’aérospatiale en congrès



Pendant que la controverse autour des salaires, primes et bonis des hauts dirigeants de Bombardier se poursuit, l’industrie aérospatiale du monde se donne rendez-vous au Palais des congrès de Montréal cette semaine pour l’événement Aéromart. Les plus grands joueurs y seront présents, dont Boeing et le groupe Airbus. Les compagnies québécoises y seront représentées par Pratt Whtiney, Bell Helicopter Textron et bien sûr Bombardier Aéronautique.

Il s’agit de la cinquième présentation annuelle de ce congrès d’affaires. On y attend des milliers de participants représentant tous les secteurs de l’industrie et tous les corps de métier.

Le congrès international se tient officiellement du 4 au 6 avril, mais dans les faits, le coup d’envoi d’Aéromart se fait aujourd’hui avec la tenue d’un séminaire sur la défense et l’aviation royale canadienne.