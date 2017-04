Je revendique le droit de dire que l’attentat de la mosquée de Québec est un drame horrible et que je regrette qu’un jeune Québécois ait sombré dans un tel abîme de violence.

Je revendique le droit de dire que ceux qui commettent des gestes violents ou profèrent des paroles violentes envers mes compatriotes musulmans ou d’autres religions sont des cons. Je revendique le droit de dire que tout le monde a le droit de pratiquer sa religion comme il l’entend, dans le respect des autres.

Je revendique le droit de dire que la réaction de certains compatriotes face aux immigrants me fait honte.

Mais je revendique aussi le droit de dire que le multiculturalisme ne me plaît pas parce qu’il signifie une disparition plus rapide de ma langue et de ma culture, sans être accusé de racisme systémique.

Je revendique le droit de dire que la vision d’une entrée pour les femmes et une pour les hommes à la grande mosquée de Québec me met mal à l’aise, comme si on remplaçait « femme » ou « homme » par « Noir » ou « Blanc », sans être accusé d’islamophobie. Je revendique le droit de dire que la vue d’un hidjab, d’un tchador, d’un burkini et encore plus d’un niqab me met mal à l’aise compte tenu du symbole qu’ils représentent, sans être accusé de repli sur soi. Je revendique le droit de dire que nous nous sommes affranchis depuis 50 ans d’une religion oppressive et étouffante et que le retour à des principes religieux qui maintiennent la femme dans une situation inférieure m’horripile, sans être accusé d’étroitesse d’esprit.

Je revendique le droit de dire que toute religion qui considère encore l’homosexualité comme une dépravation et un péché est inacceptable, sans être accusé d’attiser les braises de la haine.

Je revendique le droit de dire que les nouveaux venus d’autres pays sont les bienvenus chez moi, mais que je m’attends à ce qu’ils adoptent les règles de la vie en société que nous nous sommes laborieusement données, sans être accusé d’intolérance

Je revendique le droit de dire, de discuter, de débattre, d’argumenter, sans être cloué au pilori de l’intransigeance