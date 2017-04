L’importance de considérer l’histoire à long terme

À la suite de l’enclenchement de l’article 50 de l’Union européenne par la première ministre britannique, Theresa May, j’écoutais la radio alors que je faisais le voyage entre deux écoles où j’enseigne.

Sur les ondes de Vermont Public Radio, on craignait l’effet domino de ce mouvement populiste et antieuropéen advenant un retrait facile et une entente commerciale favorable au Royaume-Uni. Un effet domino qui pourrait se poursuivre en France dès le premier tour de l’élection présidentielle, qui doit avoir lieu dans moins d’un mois.

J’ai pensé à mes élèves et à ce que je leur enseigne sur l’histoire des puissances européennes, sur la considération de l’histoire à long terme et sur la diversité des points de vue. Dans la mesure où je travaille avec une clientèle adulte qui présente souvent des opinions et des conceptions variées, ce dernier point peut être aussi exigeant qu’intéressant.

Dans un cours d’histoire du Québec et du Canada, l’Europe n’est jamais bien loin. Dès les débuts de notre cours, on traite des grandes explorations et des désirs des puissances européennes d’accumuler des richesses. On traite des objectifs impérialistes de Louis XIV et bien sûr de ceux des Britanniques. On aborde les deux conflits mondiaux en rappelant la participation accrue du Canada afin de soutenir l’Empire.

À la lumière de ces apprentissages, il est très clair que la Deuxième Guerre mondiale — le point culminant des conflits européens — n’a pas seulement été le produit d’une Allemagne rancunière et d’un Adolf Hitler dérangé. Les sources de la Deuxième Guerre mondiale étaient profondes. Les tensions européennes remontaient à des siècles. Si on prend le cas de la France et de l’Allemagne, les Bourbon, les Habsbourg, Napoléon Bonaparte et Bismarck n’ont été que quelques acteurs dans ce conflit plusieurs fois centenaire.

La persécution juive sur le continent remontait encore plus loin que les ambitions et les arrogances des puissances européennes, et la Shoah a représenté un tragique point culminant pour ce peuple.

Des changements très progressifs

J’apprends à mes élèves que les changements historiques sont lents, progressifs et incrémentaux. Cent cinquante ans après la fin de la guerre civile américaine, on trouve encore des drapeaux des États confédérés dans le sud des États-Unis et, plus de 50 ans après la déchirure marquée entre l’Église et l’État lors de la Révolution tranquille, un crucifix est encore présent à l’Assemblée nationale du Québec.

Mes élèves apprennent l’importance de considérer l’histoire et de reconnaître que les tendances passées vivent encore dans notre société. Ils apprennent à remettre en question leurs opinions et leurs conceptions et à s’ouvrir à celles des autres. Au-delà de la matière enseignée, la mission de l’école est d’encourager la coexistence des personnes et de leurs idées tout en accédant aux savoirs et à la culture afin de faire de nos élèves des citoyens plus vigilants. Et c’est par ce genre d’éducation et de sensibilisation qu’on peut enrayer les nationalismes xénophobes qui permettent la montée de certains leaders.

Par la mise en place de valeurs libérales et d’institutions comme l’ONU, le GATT et le FMI, les leaders politiques de l’après-guerre ont tenté d’enterrer les tendances de persécution religieuse et de nationalisme militaire afin de créer un monde de coopération et d’interdépendance où un conflit aussi dévastateur ne pourrait pas se reproduire. Tout en sachant que ces idées ne pouvaient pas disparaitre du jour au lendemain.

Les leaders antieuropéens actuels forment la première génération à n’avoir pas connu la Deuxième Guerre mondiale. Comment peuvent-ils avoir la mémoire aussi courte ? Tout comme dans les années 1930, le mouvement antieuropéen est en train d’exploiter des sentiments nationalistes et antireligieux. Certains messages diffusés en Europe aujourd’hui sont aussi haineux que ceux des années 1930, vous n’avez qu’à remplacer les mots juif et synagogue par musulman et mosquée.

Cette montée du populisme de droite est viscéralement ancrée dans une peur de l’autre, dans un rejet de l’autre. Des préconceptions que je tente constamment de briser dans le cadre de mon travail auprès de groupes ethniques et religieux variés. C’est l’exploitation de ce genre de préconceptions qui mène à la division et au rejet que l’on voit actuellement et ce sont ces mêmes sentiments qui ont mené aux pires conflits de l’histoire.

Si on se projette dans une histoire à plus long terme, sur une génération ou deux, je souhaite sincèrement que je n’aie pas un jour à donner un cours d’histoire où le Brexit et Marine Le Pen figureront parmi les bouleversements qui ont causé la remontée d’une Europe aliénée, divisée et ensanglantée.