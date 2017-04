Il faut continuer à ouvrir de nouvelles classes

Il faut investir dans la maternelle 4 ans en baissant les ratios, en investissant dans le matériel pédagogique, en aménageant les locaux adéquatement et en donnant une formation plus adéquate.

Réaction à la publication d’une étude de l’UQAM sur le programme de maternelle 4 ans, diffusée le 29 mars.

Nous sommes tous pour la vertu. Nous pensons tous qu’il est nécessaire d’offrir des services de qualité aux enfants surtout ceux qui sont les plus vulnérables. Malheureusement, ce qui ressort en gros titres dans les journaux c’est la piètre qualité de la maternelle 4 ans et non la nécessité de continuer le déploiement de cette mesure essentielle en y améliorant la qualité.

On l’a toujours dit à qui voulait bien l’entendre : il faut investir dans cette nouvelle mesure en baissant les ratios, en investissant dans le matériel pédagogique, en aménageant les locaux adéquatement et en donnant une formation plus adéquate. Cela dit, on sait ce qu’il faut faire pour améliorer la qualité d’un service. Il faut investir ! Est-ce nécessaire d’arrêter cette mesure pour le faire ? Nous sommes très bien capables d’améliorer la qualité du service tout en continuant d’ouvrir de nouvelles classes.

Justement, ce rapport devrait servir à inciter le ministère à investir dans la qualité des classes déjà ouvertes et dans les nouvelles classes à ouvrir. Malheureusement, si le ministre ne fait qu’investir dans les classes déjà ouvertes, ce qui est une bonne chose évidemment, mais qu’il freine l’ouverture de nouvelles classes sous prétexte qu’il faut améliorer la qualité du service avant d’aller de l’avant, on se tire dans le pied ! Aussi bien dire que l’ouverture de nouvelles classes sera reportée aux calendes grecques ! Ce serait très commode puisque ce serait une dépense en moins pour son ministère. Je suis inquiète.

Un service essentiel

Cela ressemble au même scénario qu’on a vécu en 1997 quand, à l’arrivée des CPE, on a imposé un moratoire sur l’ouverture de nouvelles maternelles 4 ans. S’il fallait empêcher l’ouverture de CLSC, d’hôpitaux, de CPE, d’écoles ou encore de services à la population sous prétexte qu’il faut en améliorer la qualité, la population en souffrirait grandement. C’est ce qui arrivera aux tout-petits vulnérables qui n’auront plus accès aux nouvelles classes de maternelles 4 ans, si l’on décide de freiner leur ouverture en attendant d’améliorer la qualité du service. Comme si l’un excluait l’autre !

Pendant ce temps, des centaines de tout-petits ne pourront bénéficier d’un service essentiel à leur développement et resteront à la maison, car il est établi que très peu d’entre eux fréquentent les CPE. Sous prétexte que la qualité doit être améliorée, alors qu’on sait pertinemment ce qu’il faut faire pour corriger le tir, le ministre décidera-t-il de freiner le déploiement de cette mesure essentielle malgré les corrections à apporter ? J’ose espérer que monsieur Proulx comprendra qu’il ne faut jamais jeter le bébé avec l’eau du bain !