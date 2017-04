La neige provoque quelques accidents

La neige tombée ces dernières heures sur le sud-ouest du Québec a provoqué quelques sorties de routes, sans toutefois faire de blessés graves.À Montréal, notamment, deux personnes ont été blessées dans le parc du Mont-Royal.Leur véhicule, qui a dérapé sur le Chemin Remembrance vers 2 h 25, dans la nuit de vendredi à samedi, a terminé sa course contre un arbre.Le conducteur âgé de 19 ans a subi diverses fractures et le passager de 21 ans a été hospitalisé par précaution.Les conditions routières, mais aussi la vitesse pourraient être en cause.