Quoi surveiller cette fin de semaine?

1 — Une blague de dame Nature

Voilà une surprise digne des meilleurs (ou des pires ?) poissons d’avril : il a neigé cette nuit, et si les précipitations fondantes ne se sont pas accumulées partout, elles ont laissé à beaucoup d’endroits un sentiment de retour à l’hiver. La prudence est de mise pour tous les déplacements.

La dernière fois que le Québec a reçu une bordée un 1er avril, c’était en 1993, et il était tombé 30 cm. Le printemps a commencé le 20 mars au matin. Consolation : il doit faire plus chaud dimanche, jusqu’à 10 degrés dans certaines régions.

2 — Manifs à Caracas

Une nouvelle manifestation est prévue à Caracas pour dénoncer la décision de la Cour suprême du Venezuela de s’arroger le pouvoir d’édicter des lois au Parlement, bastion de l’opposition au gouvernement. Cette décision plonge le pays dans un nouveau cycle d’incertitudes.

Les opposants au pouvoir chaviste pourraient se radicaliser. « La toma [la prise] de Caracas » d’aujourd’hui sera révélatrice des risques d’affrontements. Les rangs progouvernementaux organisent une contre-manifestation sous le mot d’ordre de la prise du Venezuela.

3 — Manif à Montréal

Une manifestation contre des hausses de salaire, c’est plutôt rare. La chose se produit dimanche en fin de matinée à Montréal, devant le siège social de la compagnie Bombardier.

Les organisateurs veulent dénoncer les hausses de rémunération substantielles que se sont accordées les hauts dirigeants de la compagnie sous perfusion étatique.

Dans une circulaire envoyée à ses actionnaires cette semaine, Bombardier dévoile que le président et chef de la direction, Alain Bellemare, a reçu près de 13 millions de dollars, soit 48 % de plus que l’année précédente. La compagnie a pourtant licencié des milliers d’employés et reçu plus de trois milliards d’aide publique pendant ce temps.

De son côté, Pierre Beaudoin, président du CA, devait empocher 7,1 millions de dollars, soit 37 % de plus qu’en 2015. Mais face à la grogne, il a finalement renoncé à son augmentation tard vendredi soir.

4 — Des prix

Le Festival international du film sur l’art (FIFA) remet ses prix samedi soir à Montréal. Le jury est présidé cette année par le peintre québécois Marc Séguin.

La 35e édition du plus grand festival compétitif de films sur l’art, les créateurs et la culture a débuté le 23 mars. On y a projeté 170 films, dont 36 premières mondiales. Le lauréat du prix du meilleur film sera montré en clôture de la manifestation.

Par ailleurs, le 46e Gala des prix Juno se tient dimanche soir à Ottawa. L’Académie canadienne des arts et des sciences de l’enregistrement veut en faire une vitrine spéciale de la musique nationale en cette année du 150e anniversaire de la Confédération.

5 — Des plans sur la comète

Elle s’appelle 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak, de son petit nom 41P. C’est une comète et elle est maintenant visible en orbite rapprochée, du moins dans l’hémisphère nord. Une simple jumelle suffit. Même l’œil nu pourrait la détecter, puisqu’elle ne sera qu’à 21 millions de kilomètres de la Terre, soit un dixième de la distance de notre planète au Soleil.

Cette comète a été observée pour la première fois en 1858 par Horace Parnell Tuttle. Il s’agit d’un petit corps céleste d’environ 1,4 km de diamètre. Il fait le tour du Soleil en 5,4 ans avec une ellipse qui le mène près de Jupiter.

41P sera visible jusqu’au 15 mai. On peut aussi suivre sa progression sur le site SLOOH.com.