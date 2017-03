SPVM: Pichet dévoile son plan d'action

Le chef du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Philippe Pichet, se donne « cinq à dix ans » pour effectuer un changement de culture au sein de ses troupes et rétablir le lien de confiance des citoyens envers son service.

Il a dévoilé vendredi matin son Plan d’action pour rassurer et améliorer le lien de confiance des citoyens envers le SPVM, un document commandé par le ministère de la Sécurité publique dans la foulée de révélations et d’allégations concernant l’écoute de journalistes et la fabrication de preuves au sein du service de police.

Le maire de Montréal, Denis Coderre, et le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, ont déjà donné leur appui à ce plan, avant même qu’il ne soit présenté au public. Or, Philippe Pichet s’est dit ouvert à modifier le plan, au fil des rencontres avec la population.

Le SPVM propose 38 mesures pour « rassurer la population sur l’intégrité du SPVM ». Le directeur souhaite notamment être avisé lorsque l’interception des communications d’un avocat, notaire, juge, élu ou journaliste est commandée.

Philippe Pichet compte aussi sur l’embauche d’un consultant externe, qui n’a pas encore été choisi.



Plus de détails suivront.