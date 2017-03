Applebaum en cour



C’est vers 14h que l’ex-maire par intérim de Montréal Michael Applebaum connaîtra sa sentence. La couronne demande deux ans d’emprisonnement ferme. La défense plaide pour une peine mixte de 12 à 15 mois, incluant un emprisonnement discontinu et des travaux dans la communauté.

Michael Applebaum a été déclaré coupable en janvier de 8 des 14 chefs d’accusation qui pesaient contre lui, dont fraude envers le gouvernement, abus de confiance et complot. Il était accusé d’avoir touché des pots-de-vin en échange de l’approbation d’un projet immobilier et de l’octroi d’un contrat d’entretien pour un centre sportif au moment où il était maire de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

Tintin à Québec



Le Musée de la civilisation de Québec inaugure cet après-midi une exposition consacrée au bédéiste Georges Rémi (1907-1983), alias Hergé, papa de Tintin et à vrai dire de la bande dessinée européenne.

La grande rétrospective préparée par le Musée Hergé de Belgique comprend des planches originales, des documents, mais aussi une demi-douzaine de toiles abstraites réalisées dans les années 1960 par le dessinateur à la ligne claire. Le parcours muséal va aussi célébrer l’affichiste et l’amateur d’art contemporain.

L’exposition intitulée Hergé à Québec a été vue à Paris, Genève et Londres avant de traverser l’Atlantique Nord. Le ministre de la Culture Luc Fortin et le maire Régis Labeaume assisteront au vernissage.

Tous à Florence



Un sommet des ministres de la Culture de sept pays (États-Unis, Japon, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie et Canada) s’ouvre ce matin à Florence pour se pencher sur la question de la sauvegarde du patrimoine mondial, menacé par la férocité destructrice du groupe État islamique. Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, en est.

La rencontre extraordinaire a été convoquée par le ministre italien Dario Franceschini. Elle s’étalera sur deux jours dans la cité toscane. La Russie avait été invitée aux discussions, puis a été suspendue en raison de la crise ukrainienne.

Une fusée recyclée



SpaceX inaugure une nouvelle ère de l’astronautique en lançant une fusée composée d’une partie recyclée d’une mission précédente. La fusée Falcon 9, qui doit être mise en orbite aujourd’hui, réutilise les premiers étages d’un engin récupérés sur une barge en pleine mer en avril 2016. Le matériel usagé a été testé par une mise à feu statique, début février.

L’objectif est évidemment de réduire les frais de fabrication. SpaceX a récupéré plusieurs étages de lancements et prévoit pas moins de six missions cette année avec du matériel recyclé. Le premier essai devient donc crucial pour la suite des choses et la confiance des clients.

La société américaine SpaceX a été fondée en 2002 par l’ingénieur et entrepreneur Elon Musk — qui possède aussi PayPal, Tesla et Solar City. Elle est sous contrat avec l’agence spatiale américaine (NASA) pour le transport de fret. La NASA a abandonné l’utilisation de ses navettes spatiales en 2011. Elon Musk planifie une mission habitée sur mars qu’il voudrait réaliser pendant la prochaine décennie.