Omerta sportive

Cathy Wong décrit très bien ce qui se passe dans les organisations sportives. Ce que je ne comprends pas, c’est qu’il n’y a trop souvent qu’un coupable, l’entraîneur. Je ne demande pas de condamner toutes les personnes concernées, mais au moins que l’on sache qui elles sont, leurs noms et leurs grades. Les médias devraient les mentionner, ça leur chaufferait les oreilles, ça permettrait de les faire réfléchir. Aussi, je me pose des questions sur l’attitude des parents. Un aussi grand nombre de parents ne font rien afin de dénoncer la situation. Sont-ils aveuglés par le succès de leur enfant au point de ne rien voir du tout ? Est-ce possible qu’ils ne se doutent de rien ? J’ai de la difficulté à saisir, surtout que l’on sait depuis longtemps ce qui se passe. Nous sommes en 2017, comment des situations comme celles-ci existent-elles encore ? J’en conclus encore une fois que l’être humain n’apprend pas de ses erreurs.