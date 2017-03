L’islam fait le lit du populisme

Le populisme n’est pas un programme politique, mais une réaction exacerbée de peur à des idées et des comportements : ce n’est pas le fruit d’une génération spontanée, il ne sort pas de rien, il se nourrit des agissements de l’autre, notamment de l’étranger ou du musulman naturalisé auquel il attribue des pouvoirs sans doute excessifs. Justifié ou pas, le populisme existe, et il altère la qualité de nos démocraties par son caractère outrancier et catégorique.

L’islamisme, quant à lui, est la doctrine politique qui émane d’une lecture littérale du Coran et de la tradition islamique (sunna). Son discours est confiné dans les limites que lui imposent les textes sacrés. Il englobe la totalité de la vie politique, sociale et culturelle des individus et des sociétés. Il est foi et philosophie, lois et institutions, langue et culture. La question qui se pose est la suivante : pourquoi le raidissement des démocraties face à l’islam — et uniquement face à l’islam ? Parce que le discours de l’islamisme a supplanté celui de l’islam séculier (qui existe quoi qu’en disent les ultras), et que cet islamisme-là, à la différence des intégrismes évangélique, juif, sikh ou hindou, plus circonscrits dans les limites de leurs croyances respectives, propose et parfois veut imposer à nos sociétés une vision incompatible avec un point essentiel de la démocratie libérale et qui commande tout le reste : l’autonomie de l’individu.

L’islamisme considère que l’être humain, ses droits et ses devoirs, ses accomplissements et ses échecs procèdent exclusivement de Dieu et de sa parole matériellement présente dans le Coran. Selon Tahar Ben Jelloun, « la société arabo-islamique a toujours privilégié le clan, la tribu, la famille par rapport à l’individu. L’individu, en tant qu’entité autonome, subjective et libre, n’est pas reconnu ». Puisque l’être humain n’a aucune valeur hors du champ religieux, et puisque, même au sein de ce champ, sa valeur n’existe que dans et par la parole de Dieu, il ne dispose d’aucune liberté : la soumission à l’unicité d’Allah équivaut à un abandon total par les individus de leur souveraineté sur leurs propres vies. […]

Individus consentants

À l’inverse, pour les Occidentaux, l’individu est au coeur même du dispositif de la démocratie que l’on définit comme « la somme d’individus consentants [Locke] ». Cet individu est autonome, il dispose du libre arbitre ; en prenant conscience de son individualité et de l’autonomie de celle-ci, l’être humain s’affranchit de siècles de sujétion à la croyance surnaturelle ; il existe par lui-même et il en assume les conséquences. Et si l’homme est un individu, la femme l’est tout autant. Et, si l’homme est un être libre, la femme l’est tout autant. Elle ne vit plus par rapport à l’homme, elle est une entité propre, autonome. C’est la plus grande révolution politique du monde moderne, car l’individu est à l’origine de la démocratie, des institutions fondées sur les libertés et l’égalité de tous. Quand l’islamiste parle de soumission absolue à Dieu, le démocrate parle de liberté, de conscience, de doute, de débat, de vote, il ne conçoit l’autorité que légitimée par la loi. La dévotion au dogme est le propre du fanatique, l’impertinence et le jugement critique habitent le démocrate.

Il en est de même pour les rapports entre l’État et la religion. Alors que les démocraties occidentales ont résolu ce problème en optant pour la souveraineté des peuples, c’est-à-dire la prise en charge par les êtres humains de leurs lois et de leurs institutions, les pays arabo-musulmans se tournent davantage vers une conception théocratique de leurs institutions.

Dans une démocratie libérale, seul l’être humain est l’architecte et l’artisan de la Cité puisqu’il en conçoit les formes et en construit la charpente. Lui seul en est l’ordonnateur puisqu’il en établit les règles et les lois. Ni Dieu ni diable : seulement l’être humain, attaché aux principes d’égalité et de liberté qui fondent la démocratie et lui donnent tout son éclat.

L’islamisme privilégie une vision contraire des institutions politiques. Cette vision est parfaitement bien exprimée par al Mawdoudi, fondateur du mouvement islamiste Jamaat al-islami : « L’islam, pour parler en termes de philosophie politique, est l’antithèse par excellence de la démocratie occidentale laïque […]. Il récuse la souveraineté populaire et bâtit sa cité sur les fondations de la souveraineté de Dieu » (cf. Esposito Voll, Islam and Democracy). […]

Le populiste ne lit de l’islam que les paroles des fanatiques et s’en repaît pour se forger un discours qui fait appel aux émotions, aux instincts, bref, à l’irrationnel. De son côté, l’islamiste invective la démocratie qu’il ne comprend pas et qu’il veut croire en guerre avec lui afin de justifier sa violence et son extrémisme. De là les incompréhensions et les incivilités, les outrances et les rejets !