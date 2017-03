Quoi surveiller cette fin de semaine?

Les leaders de l’Union européenne convergent vers la capitale italienne ce samedi pour commémorer la signature du Traité de Rome, il y a 60 ans, le 25 mars 1957. Six manifestations populaires sont prévues, pour ou contre la fédération continentale.



La première Communauté économique européenne rassemblait six États (Allemagne, France, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas et Italie) décidés à instituer un marché commun. L’Union européenne (UE) a depuis étendu ses pouvoirs supranationaux dans tous les domaines, de l’agriculture à la santé, des droits de la personne à la lutte contre le terrorisme.



Les eurosceptiques réclament des réformes profondes pour cette intégration tous azimuts qui gaspillerait l’argent, dévoierait la démocratie et gommerait les identités.



La Grande-Bretagne entamera mercredi 29 mars les négociations pour arrêter les conditions de sa sortie de l’UE.



Stroll en piste





Le Québécois Lance Stroll participe à sa première course de Formule 1 ce dimanche en Australie. Le jeune pilote de 18 ans, originaire de Mont-Tremblant, représente l’écurie Williams.



L’équipe Mercedes a conservé la tête pendant les qualifications. Le triple champion du monde Lewis Hamilton a survolé les séances préliminaires en abaissant le record de piste établi à Melbourne par Michael Schumacher en 2004.



GND en piste





C’est aussi dimanche que le jeune politicien Gabriel Nadeau-Dubois, 26 ans, entre officiellement dans la course électorale pour remporter la circonscription de Gouin, à Montréal. L’assemblée d’investiture de QS doit le confirmer comme candidat, une formalité.



L’ex-leader étudiant veut remplacer la cofondatrice du parti de gauche, Françoise David. Elle s’est retirée de la vie politique active pour des raisons d’épuisement.



QS compte deux autres députés à l’Assemblée nationale. La date de l’élection partielle dans Gouin n’a pas encore été fixée.



Une heure débranchée





Pendant l’Heure pour la Terre organisée ce samedi soir entre 20 h 30 et 21 h 30 (heure locale), les Terriens sont invités à éteindre leurs lumières non essentielles et à débrancher leurs appareils électriques. La démarche cherche à promouvoir l’économie d’électricité et la lutte contre les changements climatiques.



Cette Earth Hour a été créée en 2007 par le World Wide Fund for Nature et le Sydney Morning Herald, grand média australien. L’heure débranchée s’est maintenant étendue sur 6 continents, plus de 170 pays et des milliers de villes, dont plusieurs au Québec.



La démarche veut aussi conscientiser à l’importance de protéger la nuit noire et pure. En Occident, la très grande majorité de la population ne peut plus contempler la Voie lactée au-dessus de son lieu de résidence.