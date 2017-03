La liberté intellectuelle universitaire implique la rigueur

Je suis surprise que tant de commentateurs chevronnés associent la liberté intellectuelle universitaire au droit de dire n’importe quoi sur n’importe qui, et condamnent en conséquence l’Université McGill d’avoir sévi contre M. Andrew Potter. Bien sûr, nous sommes à l’ère du trumpisme, mais s’il est un lieu où les analyses malveillantes à l’emporte-pièce ne doivent pas sévir, c’est bien à l’université, qui se doit d’enseigner la rigueur intellectuelle et, à plus forte raison, condamner les libelles, surtout lorsqu’ils dénigrent en bloc une communauté particulière. On reproche à l’Université McGill d’avoir sans doute fait pression sur M. Potter pour qu’il démissionne de son poste à l’Institut d’études canadiennes. Si c’est un fait, c’est tout à son honneur. L’université devrait être le dernier rempart contre de telles dérives.