Lutte contre le racisme: des paroles aux actes

En cette année 2017, la Semaine d’actions contre le racisme (qui se termine le 31 mars) revêt une importance particulière. Ayant lieu à peine deux mois après la tuerie de Québec, cette semaine d’action et de sensibilisation est une occasion unique pour le Québec de montrer qu’il sait passer des paroles aux actes quand il s’agit de montrer l’exemple en matière de lutte contre le racisme. Il va sans dire que sur ce terrain-là, le rôle et la responsabilité du gouvernement sont de première importance. C’est au gouvernement de donner le ton et d’imposer la cadence devant l’urgence d’agir.

Cela fait maintenant plusieurs années qu’une diversité de groupes tire la sonnette d’alarme concernant le racisme dans notre société. Aux problèmes de discrimination à l’embauche, de profilage racial, de barrières institutionnelles à la reconnaissance des diplômes, de discrimination au logement, de sous-représentation dans les médias ou à l’Assemblée nationale, viennent s’ajouter les délits et les crimes haineux, les lieux de culte vandalisés, l’intimidation, les menaces de mort contre les militants antiracistes, et maintenant la tuerie atroce à la mosquée de Sainte-Foy.

S’il n’existe pas de races au sens biologique du terme, on conviendra qu’il existe une construction sociale qui racialise les citoyens. Il existe un système social qui fait en sorte qu’une personne est défavorisée dans la société par sa couleur de peau, sa religion ou ses origines. Ce système, qui produit et reproduit des inégalités entre citoyens sur la base de leur racialisation, est appelé racisme systémique.

Pour comprendre le racisme systémique, l’analyser, le déconstruire et lui apporter des réponses globales et cohérentes, il faut d’urgence mettre sur pied une commission de consultation publique sur le racisme systémique. Cet exercice démocratique important doit être le point de départ d’un ensemble de politiques publiques qui viseraient à répondre de manière efficace et innovante aux défis établis. Mais déjà, il est possible de proposer quelques pistes pour la mise en oeuvre d’initiatives très concrètes inspirées de politiques publiques existantes au Québec ou ailleurs.

Conseil de la lutte contre le racisme : À l’instar de la Direction générale de l’action contre le racisme en Ontario, il faut créer un Conseil de la lutte contre le racisme. Ce conseil serait au racisme ce que le Conseil du statut de la femme est au sexisme.

Droit au travail : Établir des politiques claires d’actions positives avec des objectifs chiffrés afin que toutes les institutions publiques atteignent leurs buts en matière d’embauche de personnes issues des minorités racisées.

Éducation : Introduire un cours obligatoire dans l’enseignement secondaire qui porterait sur le racisme contre les autochtones ou les Noirs, l’islamophobie, l’antisémitisme, le sexisme, l’homophobie, etc. En effet, chaque citoyen québécois doit être éduqué afin d’être en mesure de comprendre ces systèmes d’oppression, leurs particularités, leurs origines et leurs manifestations. Au-delà de la notion de « diversité », il est temps d’enseigner des concepts comme ceux d’essentialisation, de privilèges, de colonisation, de racialisation, de discrimination systémique, de patriarcat, etc. Ces concepts sont essentiels à la participation active des citoyens québécois à un véritable vivre-ensemble égalitaire.

Justice et sécurité : Former les employés des différents corps de police et le Directeur des poursuites criminelles et pénales à reconnaître et à traiter sérieusement les actes haineux. Diffuser l’information sur les cas traités par la police dans le but de rassurer les populations et de dissuader les éventuels criminels.

Prévoir des sanctions sévères contre les employés des corps policiers qui se livrent à du profilage racial. Mettre sur pied un programme de compensation financière permettant de dédommager adéquatement et facilement toute personne victime de profilage racial.

Sensibilisation : Organiser une campagne de sensibilisation nationale pour lutter ouvertement contre toute forme de racisme, y compris contre les autochtones et les musulmans, et mieux valoriser la diversité qui enrichit le Québec.

Représentativité médiatique et culturelle : Assurer une juste représentation de la diversité culturelle et sociale du Québec dans les médias et dans les projets culturels subventionnés en mettant en place des incitatifs forts pour transformer les mécanismes systémiques de reconduction des pouvoirs en place.

Politique municipale et lieux de culte : Établir une politique globale pour garantir aux minorités religieuses leur droit de jouir de lieux de culte accessibles et sécuritaires.

Formation des fonctionnaires : Mettre en place une formation pour sensibiliser les fonctionnaires de l’État aux questions de racisme et de discrimination.

Un Québec plus juste

Le racisme a des impacts directs sur la vie de près d’un million de Québécois. Des personnes noires, autochtones, musulmanes, d’origine latino-américaine, asiatique, arabe ou berbère sont bafouées quotidiennement dans leur droit à l’égalité et à la dignité. Plusieurs sont menacées dans leur intégrité physique. Certaines en sont mortes. L’attentat du 29 janvier dernier a suscité chez la majorité de nos concitoyens beaucoup d’émotion, une prise de conscience et un élan de solidarité sans précédent. Cette cause n’est pas seulement celle des racisés, c’est celle de nous toutes et nous tous, Québécoises et Québécois, qui rejetons les inégalités systémiques et rêvons d’un Québec plus juste, plus harmonieux et plus fort.

Alors que nos voisins du Sud ont élu Trump et que le parti de Marine Le Pen s’apprête à réaliser le meilleur score de son histoire en France, il est temps que le Québec montre la voie à suivre. Il est temps de passer des paroles aux actes.



