La police a-t-elle failli à la tâche en matière de drames conjugaux?

Le drame qui a coûté la vie à une jeune femme de Mont-Saint-Hilaire, Daphné Boudreault, est la répétition d’un triste scénario. Il y a huit ans, une femme trouvait la mort dans les mêmes circonstances, poignardée elle aussi par un conjoint violent alors qu’elle était escortée par un seul policier, ce qui contrevient aux pratiques policières en matière de violence conjugale.

Cela suffit, tonnent les ressources d’hébergement pour femmes violentées, qui réclament du ministre de la Sécurité publique la révision de tous les cas de femmes assassinées depuis cinq ans à la suite de violence conjugale.

« On interpelle le ministre de la Sécurité publique pour demander une révision de tous ces cas d’homicide survenus depuis l’implantation du plan d’action gouvernemental 2012-2017 en matière de violence conjugale », a insisté jeudi Sylvie Langlais, présidente du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale, qui regroupe 42 maisons d’aide et d’hébergement.

Dans le cadre de ce plan d’action, le ministère de la Sécurité publique s’était engagé à créer un comité de révision de tous les décès dus à cette forme de violence, qui est à l’origine de plus de 17 000 interventions policières par année au Québec. Mais cinq ans plus tard, le comité n’a toujours pas vu le jour, se désole Mme Langlais.

Chronique d’une mort annoncée

Mercredi, Daphné Boudreault, âgée de 18 ans, a été assassinée à l’arme blanche par son ex-copain Anthony Pratte-Lops dans une résidence de Mont-Saint-Hilaire, plusieurs heures après avoir demandé l’aide de la Régie intermunicipale de police de Richelieu-Saint-Laurent. Tôt en matinée, les policiers avaient répondu à l’appel de la jeune femme, terrorisée par son ex-conjoint, qui l’avait talonnée jusqu’à son lieu de travail. Selon des témoins, les quatre policiers dépêchés sur place ont laissé repartir le jeune homme et donné un numéro de téléphone à la jeune femme en cas de problème. Dès 8 heures, Pratte-Lops avait diffusé sur les réseaux sociaux deux vidéos contenant des propos injurieux et menaçants envers la jeune femme.

C’est vers 12 h 30, en retournant chercher ses effets personnels au logement de son ex-ami, accompagnée d’une seule policière, que Daphné a été surprise et poignardée par Anthony Pratte-Lops, 22 ans. Ce dernier a été formellement accusé de meurtre prémédité jeudi après-midi au Palais de justice de Saint-Hyacinthe, où il devra comparaître à nouveau le 19 avril prochain.

Des ratés sur toute la ligne

Pour les organismes d’aide aux femmes violentées, cette affaire, « c’est la chronique d’une mort annoncée ». « C’est aberrant ! Il y a des protocoles très stricts pour la récupération des effets personnels, il doit toujours y avoir deux policiers. Un pour surveiller le conjoint, et l’autre, la victime », se désespérait jeudi Manon Monastesse, directrice provinciale de la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes (FMHF).

Les corps policiers disposent d’outils pour évaluer la dangerosité d’un contexte de violence conjugale. Dans ce cas-ci, tous les indices d’une situation explosive semblent avoir été ignorés, déplore-t-elle. Non seulement y avait-il déjà eu une plainte il y a un an par la victime, mais il y avait des signes clairs de harcèlement (l’inculpé avait trafiqué le compte Facebook de la victime et volé son cellulaire) et de violences verbales de la part d’un individu en état de crise (vidéos diffusées). La jeune femme aurait dû être dirigée sans délai vers une ressource pour femmes, affirme Mme Monastesse. « C’était un drapeau rouge ! Pour moi, ça sent la bavure du début à la fin », s’est indignée la directrice du FMHF, qui a rappelé le scénario tragique de la mort de Carmen Jobin, 66 ans, survenue dans les mêmes circonstances en 2009, à Saint-Jean-de-Matha. Laissée quelques minutes sans supervision avec son conjoint par le seul policier venu l’escorter, elle a été poignardée à mort par son conjoint. Ce raté a valu à l’agent une suspension de sept jours.

Une formation déficiente ?

Soulagée que le ministre Martin Coiteux ait confié au Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) le mandat de faire la lumière sur ce qu’elle dit être un dérapage, Sylvie Langlais croit qu’il faut aller plus loin. Malgré les règles de pratiques policières et les outils existants, la formation des policiers reste déficiente. Sur un an passé à l’École de police de Nicolet, les futurs agents ne reçoivent que six heures de formation sur l’intervention dans un contexte de violence conjugale.

« Des guides existent, mais sont-ils appliqués ? Il y a des lacunes, surtout dans la formation continue. À Montréal, à Québec et à Longueuil, le SPVM a adopté un outil d’appréciation du risque d’homicide conjugal, dont on voit les effets, mais ailleurs… », soulève Mme Langlais.

Un problème structurel ?

Pour Myriam Dubé, coauteure de cet outil d’aide aux policiers créé par le Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et sur la violence faites aux femmes (CRI-VIFF), ces pratiques sont loin d’être adoptées par tous les corps policiers. D’ailleurs, elle ne jette pas le blâme sur les seuls policiers, mais estime que c’est tout le système qui fait défaut. « Comment espérer que les policiers soient formés s’il n’y a pas de fonds investis pour cela par la Sécurité publique ? Ces facteurs dépassent le seul comportement des policiers. Le problème est structurel. Il me semble qu’il y a assez de violence conjugale au Québec pour justifier qu’on y mette les budgets adéquats », plaide la chercheuse et professeure à l’École de travail social de l’UQAM.

À Québec

Après avoir mandaté cinq enquêteurs du BEI pour faire la lumière sur cette affaire « d’une tristesse infinie », le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, a déclaré jeudi qu’« il était toujours important que les signaux soient pris très au sérieux ».

La Sûreté du Québec a quant à elle été chargée de mener l’enquête sur ce meurtre.