C’est le jour clé des finances publiques à Ottawa. Le grand argentier Bill Morneau dévoile le budget fédéral cet après-midi aux Communes. Il faudra surveiller la taille du déficit et les investissements pour encourager l’innovation.



Les libéraux devraient aussi dévoiler leur plan financier pour la construction et la rénovation des infrastructures au pays, une de leurs promesses centrales des dernières élections.



Jour de la VG





C’est aussi le grand jour de l’examen des dépenses publiques à Québec. La vérificatrice générale, Guylaine Leclerc, dépose son rapport annuel ce matin.Le document habituellement volumineux fait le point sur les états financiers consolidés de l’État. Il doit aussi examiner l’application de la loi de 2016 sur le développement durable, ce qui tombe à pic en cette journée mondiale de l’eau.



Mais c’est probablement la gestion contractuelle du ministère des Transports qui réservera les plus juteuses surprises. Ce dossier a fait l’objet d’un audit particulier et toute la première partie du rapport lui sera consacrée.



Brexit et indépendance





L’un sort, l’autre joue son sort. Alors que Londres déclenche le processus pour détacher la Grande-Bretagne de l’Europe, Édimbourg vote sur la demande de la première ministre Nicola Sturgeon d’organiser un nouveau référendum sur l’indépendance de l’Écosse.



La motion autorisant le parlement régional à demander l’aval de Westminster pour organiser une nouvelle consultation devrait être adoptée sans problème aujourd’hui. Le Parti national écossais (SNP) dispose d’une majorité avec l’appui des écologistes.



Le référendum devrait être organisé l’an prochain ou en 2019. En septembre 2014, le projet d’indépendance avait été rejeté par 55 % des votants, mais c’était avant le Brexit. L’Écosse est majoritairement pro-Europe.



Manif en rouge





La plus grande manifestation de la plus longue grève étudiante de l’histoire du Canada était organisée à Montréal le 22 mars 2012. La fièvre du Printemps érable surchauffait alors les rues, qui avaient rassemblé entre 100 000 et 200 000 personnes sous le signe des carrés rouges.



Leur objectif était de faire reculer le gouvernement sur sa volonté de hausser les frais de scolarité de 325 $ par année. Les manifestations n’ont pas cessé ensuite et ont repris de plus belle après la tentative du gouvernement de les restreindre avec la loi 78 du 18 mai.



Les élections générales déclenchées le 1er août ont été remportées par le Parti québécois, qui a annulé la hausse des droits de scolarité et la loi contraignante sur les manifestations.