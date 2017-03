Le comité de la procédure des Communes commence la discussion ce midi autour d’une série de réformes des règles parlementaires, qui veulent rendre la Chambre « plus redevable, prévisible, efficace et transparente ».



Les libéraux souhaitent introduire le vote électronique, instaurer les questions directes au premier ministre (comme à Westminster) et mieux baliser le recours aux lois omnibus.



Le gouvernement veut aussi abolir les séances du vendredi pour faciliter la vie des députés des régions éloignées d’Ottawa. L’opposition s’inquiète de la démarche pour décider de ces changements. Elle craint par exemple que les transformations ne soient pas adoptées avec l’accord de tous les partis.



Cesser les procédures





La Couronne (et non la défense) devrait demander aujourd’hui l’arrêt des procédures contre au moins 17 accusés vraisemblablement liés à la mafia montréalaise.



Les accusés ont été épinglés dans le cadre de l’opération Clemenza de 2014 concernant l’importation de cocaïne et d’autres méfaits. Tous sont en attente de leur procès ou à l’étape de l’enquête préliminaire. La défense contestait les éléments de preuve recueillis en épiant les textos échangés entre des accusés. Il est plus difficile de prouver hors de tout doute l’auteur d’un message texte.



Goûter la France





Le grand chef français Alain Ducasse convie aujourd’hui ses confrères du monde à célébrer la gastronomie de son pays. Pas moins de 2000 chefs et plus de 70 écoles de cuisine devraient répondre à l’appel.



Les participants viennent des cinq continents. Ils sont encouragés à préparer des repas utilisant moins de gras et plus de légumes ou de céréales. Au moins sept restaurants de Montréal et huit de Québec ou de Baie-Saint-Paul se joignent au mouvement francomondial. Il s’agit de la troisième opération annuelle du genre, baptisée Goût de France.



Déguster la poésie





Le 21 mars est désigné officiellement Journée mondiale de la poésie par l’UNESCO, bras culturel des Nations unies. L’organisme VERSe Ottawa en profite pour ouvrir ce soir son festival consacré aux mots dits et chantés.



Carolyn Smart, Stephen Collis, Zachary Richard et Carlos Andrés Gómez seront en performance ou en spectacle pendant la soirée. Des dizaines d’autres suivront, sur différentes scènes, d’ici dimanche.