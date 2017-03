194e défilé de la Saint-Patrick à Montréal

Le centre-ville de Montréal sera envahi de farfadets et de trèfles à quatre feuilles, alors que se déroulera dimanche après-midi le 194e défilé de la Saint-Patrick, la fête des Irlandais.

Le vert sera évidemment à l’honneur pour ce rendez-vous annuel qui attire des dizaines de milliers de personnes. Le défilé se mettra en branle à midi, à l’intersection des rues du Fort et Sainte-Catherine, et se terminera au square Phillips.

Il sera composé de 3000 figurants, 110 groupes, 15 chars allégoriques et 15 fanfares de Montréal, du Québec et de l’Ontario.

Le premier ministre Justin Trudeau et le maire Denis Coderre, nommé Grand Prévôt du défilé, assisteront à l’événement qui annonce à chaque année l’arrivée du printemps.

Les Sociétés irlandaises unies de Montréal ont reçu un montant total de 95 000 $ pour l’organisation de la parade de cette année, soit 65 000 $ de plus que lors des années précédentes. L’organisme a promis des efforts supplémentaires pour rappeler la présence des Premières Nations et des quatre peuples fondateurs de Montréal, les Français, les Anglais, les Écossais et les Irlandais, en créant une série de personnages géants pour l’occasion.