Les photos de la semaine du 11 mars 2017

Une violente tempête de neige plonge Montréal dans le chaos, Martine Ouellet devient officiellement chef du Bloc québécois, François Fillon inculpé par la justice française pour détournement de fonds publics, Donald Trump rencontre la chancelière allemande, Angela Merkel, les Irlandais fêtent la Saint-Patrick: retour en images sur l'actualité de la semaine.

1.| Écoles et universités fermées, annulations de vols, circulation au ralenti : le Québec a été frappé par une violente tempête de neige mardi. Selon Environnement Canada, près de 40 à 45 cm de neige sont tombés dans les secteurs de Montréal et Québec. Les résidants de certains secteurs de la Montérégie, de l’Estrie, du Centre-du-Québec et de Chaudière-Appalaches ont quant à eux reçu de 60 à 65 cm. De nombreux abonnés d’Hydro-Québec ont été privés d’électricité dans la région de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches. La tempête a aussi emporté la vie d'au moins sept personnes dans la province. ( Lisez notre article ) Graham Hughes La Presse canadienne





2. Montréal (Québec), 16 mars 2017 | La tempête qui s’est abattue sur le Québec mardi a entraîné le chaos sur les routes. À Montréal, plusieurs centaines de personnes ont été prises au piège dans leur voiture pendant plus de 13 heures sur l’autoroute 13 Sud. Une enquête a été déclenchée par le gouvernement Couillard afin de comprendre les délais excessifs pour venir en aide aux automobilistes bloqués. La responsable de la sécurité civile du ministère des Transports a été relevée de ses fonctions et l’officier de la SQ chargé de commander les opérations a connu le même sort. Une demande de poursuite en action collective a été déposée jeudi contre la SQ, le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal. (Lisez notre article) Jacques Nadeau Le Devoir







3. Québec (Québec), 14 mars 2017 | L’ex-députée péquiste Martine Ouellet est officiellement devenue la nouvelle chef du Bloc québécois mercredi. Son seul adversaire potentiel, Félix Pinel, s’est finalement désisté lundi, n’ayant pas obtenu les appuis nécessaires pour présenter sa candidature. Il a toutefois vivement critiqué les règles de la course, qui favorisaient largement Mme Ouellet selon lui. La nouvelle chef du parti devra dorénavant partager son temps entre Québec et Ottawa, puisqu’elle compte bien garder ses fonctions de députée à l’Assemblée nationale en dépit de son nouveau rôle. (Lisez notre article) Jacques Boissinnot La Presse canadienne







4. Montréal (Québec), 15 mars 2017 | La tempête de neige n’a pas arrêté les manifestants qui ont déambulé dans les rues de Montréal pour dénoncer la brutalité policière mercredi soir. Même si une autopatrouille du SPVM a été endommagée et quelques vitrines de commerces du centre-ville ont été fracassées, l’ambiance était plus calme qu’à l’habitude. Après avoir rendu hommage à deux Montréalais tués par des policiers, Donald Ménard et Alain Magloire, les manifestants ont marché sur la rue Ontario sous forte escorte policière, jusqu’au centre-ville. (Lisez notre article) Jacques Nadeau Le Devoir







5. Washington (États-Unis), 17 mars 2017 | Nouvelle semaine mouvementée à la Maison-Blanche. Le président Donald Trump a annoncé qu'il comptait amputer de 17% le budget 2018 de la National Oceanographic and Atmospheric Administration. Il a ensuite dû faire face à un nouveau blocage de la version corrigée de son décret anti-immigration par un juge américain. Vendredi, il rencontrait la chancelière allemande, Angela Merkel, après avoir critiqué l'Europe à répétition ces dernières semaines. La rencontre était très attendue des deux côtés de l'Atlantique. (Lisez notre article) Pablo Martinez Monsivais Associated Press







6. Caen (France), 16 mars 2017 | Plongé depuis plusieurs semaines dans un scandale politique, le candidat de la droite française, François Fillon, a été inculpé mardi pour «détournement de fonds publics». Il est soupçonné d'avoir accordé des emplois fictifs à sa femme et ses enfants. Cette affaire l'a placé dans une mauvaise posture : grand favori de l'élection présidentielle au début de la campagne, le candidat ne passerait finalement même pas le premier tour selon les derniers sondages. Charly Triballeau Agence France-Presse







7. Istanbul (Turquie), 11 mars 2017 | Le ton est monté cette semaine entre le président turc Recep Tayyip Erdogan et certains pays européens. Les tensions ont commencé samedi, alors que les Pays-Bas ont empêché un rassemblement du ministre turc des Affaires étrangères sur son territoire. Le président turc a alors qualifié les responsables néerlandais de «fascistes». Il a décidé vendredi d'interrompre les discussions politiques entre les deux pays et de fermer l’espace aérien turc aux diplomates néerlandais. Il s'en est également pris à l'Allemagne et a dénoncé «l’esprit de fascisme débridé dans les rues de l’Europe». (Lisez nos articles sur le sujet) Ozan Kose Agence France-Presse







8. Mossoul (Irak), 16 mars 2017 | Cette famille irakienne a fui le quartier de Mossoul-Ouest où elle habitait, jeudi. Au total, 152 857 personnes ont quitté leur domicile depuis le début de l’opération des forces irakiennes pour reprendre la ville au groupe État islamique. La plupart d’entre eux ont réussi à trouver refuge dans des camps dans les environs. Ils y reçoivent des soins, vivres, couvertures et matelas en mousse. La chute de Mossoul, dernier grand bastion du groupe EI en Irak, constituerait un revers majeur pour les djihadistes. (Lisez notre article) Aris Messinis Agence France-Presse







9. Kiev (Ukraine), 14 mars 2017 | La police a dû intervenir mardi lors d'une manifestation à Kiev lorsque plusieurs manifestants nationalistes ont lancé des pierres contre plusieurs succursales des banques russes Alfa et Sberbank. Les participants réclament la fermeture des banques russes sur le territoire. L'Ukraine est en pleine crise politique depuis novembre 2013. La Crimée a été annexée par la Russie en mars 2014, ce qui reste considéré comme illégal par Kiev et les Occidentaux, malgré le référendum. Seigei Supinsky Agence France-Presse







10. Dublin (Irlande), 17 mars 2017 | Un garçon s'est joint aux participants du défilé de la Saint-Patrick à Dublin vendredi. Chaque année, un million de personnes viennent souligner cette fête irlandaise en grand : défilés, fanfares, concerts, chapeaux verts et gerbes de trèfles. De New York à Buenos Aires, en passant par Paris et Montréal, la diaspora irlandaise se réunit à travers le monde entier pour célébrer son saint patron. Dans la métropole québécoise, les festivités se dérouleront dimanche. Brian Lawless Associated Press