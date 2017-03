La marijuana au volant met des vies en jeu

Tous devraient être interpellés par le texte de Me Michel Morin publié dans Le Devoir du 14 mars dernier et dans lequel il affirme que la légalisation de la marijuana n’aura qu’un impact « vraisemblablement négligeable » sur la conduite avec facultés affaiblies. Je répondrai sur la base des nombreuses études d’experts rendues publiques, du droit et des témoignages entendus au Comité permanent des affaires juridiques et constitutionnelles dans le cadre de l’étude de mon projet de loi.

La conduite avec facultés affaiblies par les drogues est déjà un fléau sur les routes. Les experts sont implacables : la marijuana diminue plusieurs fonctions cérébrales nécessaires à une conduite sécuritaire, telles que la coordination, la mesure des distances, l’attention et le temps de réaction. Même le Groupe de travail sur la légalisation le confirme.

La marijuana est, après l’alcool, la substance le plus souvent présente dans l’organisme des conducteurs qui tuent ou blessent des gens. La Cour suprême affirmait, à juste titre, dans son récent arrêt Bingley, que « le fait de conduire avec les facultés affaiblies par la drogue constitue un acte dangereux et malheureusement fréquent ». D’ailleurs, l’Association canadienne des chefs de police adoptait dès 2014 une résolution pressant le gouvernement fédéral d’agir en approuvant un appareil de détection des drogues. Les policiers ont besoin d’outils de détection rapides et efficaces et les agents évaluateurs ne suffisent pas. C’est d’ailleurs pourquoi j’ai déposé le projet de loi S-230, qui a reçu l’appui du Sénat et qui est maintenant à la Chambre des communes.

Les scientifiques disposent de preuves accablantes sur la croissance du problème. Dans son témoignage devant le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, Robyn Robertson, présidente et chef de la direction de la Fondation de recherches sur les blessures de la route, institut de recherche indépendant, rappelait que « le pourcentage des conducteurs qui avaient consommé de la marijuana moins de deux heures avant de prendre le volant était passé de 1,6 % en 2013 à 2,6 % en 2015. Sur un total de 22 millions de conducteurs, cela représente beaucoup de monde ». Selon le Centre canadien de lutte contre l’alcoolisme et la toxicomanie (CCLAT), en 2010, le pourcentage de conducteurs mortellement blessés ayant consommé de la drogue (34,2 %) se rapprochait de ceux ayant consommé de l’alcool (39,1 %). Le Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé indiquait qu’au Canada, en 2012, parmi 907 conducteurs mortellement blessés et soumis à des tests, 363 (40 %) ont été dépistés positifs à des drogues.

Banaliser l’effet

Cette tendance est d’autant plus préoccupante que les jeunes banalisent l’effet de la marijuana au volant. Une étude du CCLAT a révélé que « plusieurs jeunes ont exprimé l’idée que le cannabis ne serait pas un facteur de risque pour la conduite ou améliorerait la conduite en aiguisant la concentration ».

Au Colorado, selon un rapport du Rocky Mountain High Intensity Drug Trafficking Area, les décès attribuables aux accidents de la route associés à la marijuana ont augmenté de 48 % en moyenne pendant les trois ans (2013-2015) ayant suivi la légalisation de la marijuana pour usage personnel comparativement à la moyenne sur trois ans (2010-2012) ayant précédé la légalisation. Les décès attribuables aux accidents de la route associés à la marijuana ont augmenté de 62 % après que la marijuana pour usage personnel fut légalisée en 2013.

Ces statistiques alarmantes devraient sensibiliser tous les utilisateurs de la route, incluant Me Morin. Nier les dangers de la marijuana ne réglera en rien le problème. En fait, même le Groupe de travail sur la légalisation reconnaît l’ampleur du défi en affirmant que le cannabis cause l’affaiblissement des facultés et que la meilleure façon d’éviter de conduire avec des facultés affaiblies est de ne pas consommer de drogue. Ce n’est pas sans raison que la Commission des stupéfiants des Nations unies souligne l’urgence du problème dans sa résolution 54/2.

La question n’est plus de savoir qui croit au mythe de la marijuana saine et inoffensive au volant. D’ailleurs, la légalisation de la marijuana et son impact sur la sécurité routière au pays inquiètent 73 % des répondants à un sondage réalisé par le CAA. La véritable question consiste à savoir comment nous pourrons juguler la hausse des accidents, des décès et des blessures liés à la marijuana au volant lorsque la légalisation deviendra réalité. Je salue le travail de la GRC qui teste actuellement des appareils de détection des drogues. Tout comme le parrain de mon projet de loi à la Chambre des communes, Alain Rayes, je crois que cette question ne doit pas être abordée de manière partisane, car il s’agit de la vie et de la sécurité des gens.