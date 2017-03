Les Torontois sont-ils plus inclusifs que les Québécois?

«Les Torontois sont plus tolérants à l’égard du multiculturalisme», affirme Tasha Kheiriddin.

Lors du Téléjournal de lundi dernier, 13 mars, Céline Galipeau présentait les résultats du sondage réalisé par la firme CROP pour le compte d’ICI Radio-Canada révélant la compassion de Québécois envers la communauté musulmane, mais aussi certaines perceptions négatives.

Environ 80 % des Québécois sondés par CROP ont affirmé avoir ressenti une plus grande compassion envers la communauté musulmane et être plus nuancés sur la question des différences religieuses à la suite de l’attentat du 29 janvier.

Toutefois, d’autres résultats du sondage portent à la réflexion. Les deux tiers des 1024 Québécois sondés par CROP estiment que les accommodements religieux demandés par les musulmans démontrent qu’ils ne veulent pas vraiment s’intégrer ; plus de 50 % des Québécois sondés sont d’avis que cela ne les dérangerait pas que des événements comme le récent attentat à Québec découragent des musulmans à immigrer ici.

L’analyste politique Tasha Kheiriddin, interviewée par Céline Galipeau, affirmait que les Torontois sont plus tolérants à l’égard du multiculturalisme, « parce que les gens de la métropole canadienne sont habitués à côtoyer les voiles, turbans, kirpans, etc. ». Mais cela signifie-t-il pour autant que Toronto soit plus inclusif ?

Par ailleurs, selon le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, « il est normal que les Québécois soient plus réticents vis-à-vis de l’immigration puisque notre société est homogène depuis très longtemps ».

Inclusion utopique

Il semble que ni Mme Kheiriddin ni M. Couillard n’aient compris que, tant et aussi longtemps que les nouveaux immigrants ne feront pas partie intégrante de notre vie sociopolitique, notre vénérable multiculturalisme canadien se référant à la valeur de l’inclusion demeurera utopique.

Certes, la démographie torontoise a radicalement changé au cours des dernières décennies. Toutefois, l’inclusion sociale et politique de milliers de nouveaux immigrants pose un immense et réel défi.

À Toronto, nombre de femmes voilées (voile intégral) originaires de la Somalie, du Pakistan et de l’Afghanistan restent confinées dans leurs logis surpeuplés (secteurs Regent Park, East York) tandis que des milliers d’autres immigrants survivent dans des conditions lamentables.

Cantonnés entre eux dans leurs quartiers isolés, ces nouveaux immigrants vivent en marge de notre société, dépendant de notre générosité tout en parrainant des conjoints imposés. Leurs familles se multiplient en sol canadien, déconnectées de notre démocratie.

La vérité : nous faisons face à un faux multiculturalisme, sans vision. Pourquoi ? Parce que des milliers de nouveaux immigrants, par exemple à Toronto, ne comprennent pas ni ne vivent notre concept de la participation citoyenne.

Et, de son côté, comment Québec fera-t-elle face au multiculturalisme incontournable ? Il faudra davantage que des marches de paix et des motions pour contrer l’islamophobie et des sondages…

Il faudra avoir le courage politique de redéfinir notre société, qui nous sommes, ce que nous voulons être, en Ontario comme au Québec, et ailleurs au pays. Avoir le courage de vivre et de refléter nos valeurs en fonction de notre démocratie moderne, nord-américaine, occidentale. Cela ne nous amène pas à imiter le discours xénophobe de Marine Le Pen : « Si vous voulez vivre comme chez vous, retournez chez vous », mais à repréciser les intentions de nos lois et à les faire comprendre aux nouveaux immigrants.