La neige a neigé. Il faut maintenant la ramasser. L’opération rue nette se poursuit et les automobilistes vont certainement encore pester dans les prochains jours. Ironie du sort, c’est ce jeudi que l’on peut légalement retirer les pneus d’hiver des véhicules au Québec.



Et à Montréal, les écoles rouvrent ce matin. Fait exceptionnel : les cinq commissions scolaires de l’île ont fermé tous leurs établissements scolaires mercredi, au lendemain de la plus grande tempête de l’hiver.



La saison froide et enneigée se termine officiellement dans quatre jours. L’équinoxe du printemps arrive le lundi 20 mars à 5 h 29.



Lendemain d’élection





Le grand dégel à droite n’a pas eu lieu aux Pays-Bas. Les libéraux ont remporté les législatives, bloquant du même coup la position de tête au Parti pour la liberté, ouvertement islamophobe.



Il faudra tout de même surveiller aujourd’hui et dans les prochains jours les analyses et les réactions dans les pays voisins. L’élection néerlandaise était considérée comme un baromètre du populisme et de la droite la plus conservatrice sur le Vieux Continent.



L’attention se déplace surtout sur la France et l’Allemagne, où auront lieu des scrutins ce printemps. Emmanuel Macron, désormais favori de la présidentielle française, rencontre d’ailleurs ce jeudi après-midi la chancelière allemande et le philosophe Jürgen Habermas, figure intellectuelle centrale et conscience de la nation allemande de l’après-guerre.



Jour de budget





Le président américain, Donald Trump, présente son premier budget aujourd’hui. La planification des comptes de 2018 a peu de chance d’être votée en l’état, selon les habitudes de la division politique partisane des États-Unis.



L’exercice a le mérite d’illustrer en colonnes prévisionnelles les positions idéologiques du nouveau gouvernement. On devrait donc y voir inscrites en rouge et noir la priorité obsessionnelle accordée aux dépenses militaires et la réduction féroce des enveloppes pour la diplomatie, l’aide internationale et les mesures environnementales.



À elle seule, l’Agence de protection de l’environnement pourrait perdre le tiers de son budget. Par contraste, le président promet 54 milliards supplémentaires aux programmes militaires. Les États-Unis sont pourtant déjà, et de loin, le pays qui dépense le plus à ce chapitre.



Jour de vernissage





L’artiste dissident chinois Ai Weiwei, un des plus admirés dans le monde en ce début de siècle, inaugure à Prague une installation géante baptisée La loi du voyage, traitant de la situation des migrants.



L’oeuvre prend la forme d’un canot gonflable long de 70 mètres dans lequel se retrouvent 258 figures plus grandes que nature. L’image du canot suspendu se reflète dans une boule de cristal.



Ai Weiwei a visité l’île de Lesbos, en Méditerranée, où ont échoué des milliers de migrants. L’artiste engagé a multiplié les actions artistiques en faveur des réfugiés au cours des dernières années. Il a aussi dénoncé les politiques antimigratoires du gouvernement Trump.