Tempête de neige: fermeture d’écoles et déplacements ardus au menu

La tempête hivernale qui frappe le Québec depuis mardi a causé d’innombrables perturbations dans les transports, notamment sur l’île de Montréal.La Société de transport de Montréal (STM) a annoncé mercredi matin des retards sur tout son réseau d'autobus en raison des conditions climatiques.

Conditions #météo : nos équipes travaillent fort à maintenir le service, mais des retards importants sont à prévoir sur l'ens. du réseau bus — STM (@stminfo) 15 mars 2017

La Société de transport de Montréal (STM) signale qu’environ 100 autobus sont embourbés dans la neige, incapables de circuler. Plus de 100 chauffeurs ont jusqu’ici été incapables de se rendre au travail, ce qui réduit d’autant le nombre d’autobus en mesure de prendre la route.Plusieurs victimes du mauvais temps ont été coincées mardi soir sur l’autoroute 13 sud, à Dorval. Des automobilistes incapables d’avancer out dû abandonner leur véhicule et quitter l’autoroute à pied.Des dizaines d’autres ont attendu dans leur automobile pendant plusieurs heures. Certains d’entre eux ont subi une panne d’essence.Le Service de sécurité incendie de Montréal (SSIM) a délégué des pompiers pour aider les gens à sortir de leur véhicule. Des autobus ont été envoyés sur la chaussée afin de les héberger provisoirement.La Sûreté du Québec a pour sa part mis en branle, mardi, l’opération Griffe pour répondre aux appels d’urgence. Des effectifs supplémentaires ont été déployés sur le terrain.

Alors que les conditions routières étaient très difficiles, plusieurs carambolages ont été signalés sur différentes autoroutes de l’ouest du Québec.



L’autoroute 20 a été fermée à la circulation dans les deux directions dans le secteur de Saint-Zotique et devait le rester pour plusieurs heures.

Selon le ministère des Transports, la visibilité était nulle sur l’autoroute 15 entre la frontière américaine et Candiac, ainsi que sur l’autoroute 20 entre la frontière ontarienne et Les Cèdres avec une chaussée enneigée.



En Estrie, deux carambolages sont également survenus sur l’autoroute 10, mardi après-midi. Le premier, près de Magog, a impliqué une cinquantaine de véhicules, qui circulaient en direction ouest. Douze personnes ont souffert de blessures mineures.



L’autoroute 10 a été fermée à la circulation pendant plusieurs heures mardi, mais la circulation avait repris en soirée.



La Sûreté du Québec a également signalé un très grand nombre de sorties de route.

ALERTE FERMETURE Tous les établissements scolaires et bureaux administratifs seront fermés toute la journée le mercredi 15 mars 2017. — Commission scolaire (@csmbourgeoys) 15 mars 2017

Toutes les écoles de la CSDM seront fermées mercredi 15 mars. — CSDM (@csdmqcca) 15 mars 2017

❄️ All schools, adult centres and the central head office will be closed tomorrow due to the snowstorm. ❄️ — EMSB Communications (@EnglishMTL) 15 mars 2017

En soirée mardi, les commissions scolaires de l'île de Montréal ont annoncé que toutes leurs écoles ainsi que les services de garde et les garderies seront fermés mercredi.

Plusieurs autres ont annoncé la fermeture de leurs établissements pour mercredi, dont la Commission scolaire Marie-Victorin, des Grandes-Seigneuries, de Sorel-Tracy, des Hautes-Rivières, de Saint-Hyacinthe et la Commission scolaire de Laval.



Les écoles de Sherbrooke sont également fermées.

Des pannes d'électricité sont en cours à Québec, dans Chaudières-Appalaches, en Estrie, dans les Laurentides, dans Lanaudière, en Montérégie, à Montréal, à Laval et dans l'Outaouais.Un bris d'équipement au poste de Terrebonne cause par ailleurs des pannes à Laval et dans les Laurentides, signale Hydro-Québec.À l'aéroport Montréal-Trudeau, 183 vols ont été annulés dans la journée de mardi sur les quelque 600 vols prévus pour la journée.La plupart de ces vols étaient à destination ou en provenance du nord-est des États-Unis, ou même de la Floride. Quelques dizaines de vols domestiques, effectuant la liaison avec Toronto ou les provinces maritimes, ont également été cloués au sol.Les deux vols quotidiens entre la ville de Québec et le nord-est des États-Unis ont également été annulés.En soirée mardi, 336 vols avaient été annulés à l’aéroport Pearson de Toronto.Les voyageurs sont invités à contacter leur compagnie aérienne avant de se rendre à l’aéroport pour connaître l’état de leur vol.Aux États-Unis, plus de 5700 vols vers ou au départ des États-Unis ont été annulés mardi et plus de 7800 entre lundi et mercredi, selon le site FlightAware qui recense retards et annulations.

Jusqu'à 50 cm



L’importante tempête hivernale qui frappe le Québec et les Maritimes devrait perdre de l’intensité, mercredi, dans la plupart des régions.

Le météorologue à Environnement Canada, Michel Moreau, a résumé qu’on attendait de 30 à 40 cm de neige dans la grande région de Montréal, de 30 à 50 cm de la Montérégie jusqu’à la région de Québec, de 25 à 35 cm dans le Bas-Saint-Laurent, de 15 à 25 cm en Gaspésie et de 15 à 30 cm sur la Côte-Nord.



M. Moreau a ajouté qu’il fallait également s’attendre à de la poudrerie puisque des vents de 80 à 100 km/h devaient souffler, particulièrement le long du fleuve Saint-Laurent.

La visibilité sera pratiquement nulle à plusieurs endroits le long des deux rives du Saint-Laurent, « partant de Montréal jusqu’à Blanc-Sablon, à toutes fins pratiques », a précisé M. Moreau.

Dans les Maritimes, on prévoyait une accumulation de 25 à 40 cm de neige. La tempête s’est abattue avec force dans cette région, mardi soir, surtout au Nouveau-Brunswick, selon M. Moreau.

Le plus gros des précipitations devait être tombé avant 6 h, mercredi matin, dans la plupart des régions, a précisé le météorologue.

M. Moreau estime qu’il s’agit de la pire tempête de l’hiver dans la région de Montréal, « au point de vue de la quantité [de neige], mais aussi si on considère la poudrerie et la mauvaise visibilité ».

Environnement Canada a émis une série d’avertissements de neige abondante, de poudrerie et de tempête hivernale pour le sud du Québec.