L’extrême droite passe un test électoral crucial en ce jour de scrutin aux Pays-Bas. Deux électeurs sur trois se disaient encore plus ou moins indécis à la veille du scrutin. Vingt-huit formations politiques s’affrontent.



Le Parti libéral et son premier ministre sortant, Mark Rutte, restent en tête des intentions exprimées. Le populiste anti-islam Geert Wilders, chef du Parti pour la liberté, pourrait faire une percée significative. Par tradition, le pays est gouverné par des coalitions.



Cette élection est perçue comme un test pour les grands scrutins à venir en France puis en Allemagne. La droite extrême pourrait aussi y faire des scores historiques depuis la Deuxième Guerre mondiale.



Une Femen en jugement





La Femen québécoise Neda Topaloski devrait être fixée sur son sort légal ce matin. Il s’agit d’un premier jugement impliquant une militante du groupe féministe au Canada.



Une juge de la cour municipale doit trancher sur des accusations de méfait, de trouble de l’ordre public (ou tapage) et de non-respect des conditions de libération, l’activiste politique n’en étant pas à sa première arrestation après une manifestation publique.



Mme Topaloski a été arrêtée après une action de rue menée seins nus, comme le veut la coutume « femeniste », en marge du Grand Prix de Formule 1 de Montréal, le 4 juin 2015. La bousculade aurait endommagé la carrosserie d’un bolide.



Son avocate a plaidé que les agents de sécurité ont usé d’une violence excessive lors de l’arrestation de la manifestante féministe.



Un décret au test





Donald Trump présente son nouveau décret anti-immigration comme inattaquable sur le plan juridique. Le test de la réalité commence aujourd’hui alors que des magistrats démarrent les audiences au sujet de contestations déposées par une demi-douzaine d’États et d’ONG.



Le décret migratoire a été signé le 6 mars. Une première version adoptée le 27 janvier a été suspendue pour des raisons constitutionnelles par deux jugements de tribunaux.



Le nouvel ordre présidentiel suspend l’entrée aux États-Unis et la délivrance de visas pendant 90 jours pour les citoyens de six pays (Iran, Libye, Somalie, Syrie, Soudan et Yémen). Il interdit aussi pour quatre mois l’acceptation de réfugiés aux États-Unis.



Canada 9-11





Le premier ministre Justin Trudeau assiste à Come from Away sur Broadway, à New York, ce soir. La comédie musicale relate l’histoire vraie de Terre-Neuviens qui ont accueilli avec leurs minces moyens des milliers de passagers coincés dans la ville de Gander après les attaques du 11 septembre 2001.



L’interdiction de survoler les États-Unis avait forcé l’atterrissage à Gander d’une quarantaine de vols internationaux. La ville de 10 000 habitants avait gonflé de 6600 passagers.



Les auteurs du music-hall ont ramassé des centaines d’anecdotes pour construire leur récit. Ces journées folles ont engendré des amours, des enfants et un tas de souvenirs. Come from Away a débuté sa vie publique dimanche. Les critiques lui sont favorables.