Penser la démocratie syndicale

La nécessité d’agir le plus souvent dans l’urgence pour des organisations aussi grandes et complexes que celles du syndicalisme québécois a rendu de plus en plus encombrante, pour ne pas dire inaccessible, la participation effective des membres. Il ne s’agit pas pour autant de proposer une révolution syndicale, ou une réforme de fond en comble des instances déjà existantes. Il y a de bonnes chances pour que ce ne soit ni possible ni même souhaitable. Il ne faut pas détruire ce qui existe déjà. Il faut plutôt construire de nouvelles avenues, afin d’ouvrir les portes à de meilleures habitudes de démocratie participative et pallier les défauts des structures actuelles. Au lieu de tout démolir et de contraindre les possibles, multiplions les voies parallèles pour le débat démocratique afin de donner aux membres une voix au chapitre.

Lorsqu’on juge nécessaire la transformation ou le changement d’une organisation, cela implique forcément un problème à résoudre. Si, dans le cas du syndicalisme, rien n’est cassé, alors pourquoi vouloir le réparer ? Parce que si le syndicalisme n’est pas mort, il n’est pas en très bonne santé, et cela, en partie par sa propre faute. Bien entendu, les adversaires politiques du syndicalisme n’ont jamais été aussi puissants. Malgré tout, le syndicalisme québécois, trop occupé à lutter contre ses adversaires externes, oublie ses propres contradictions. Il veut la solidarité et l’égalitarisme, mais se pense lui-même de manière verticale, la base appuyant ce que propose le sommet. Pour dire les choses franchement, le syndicalisme souffre d’un sérieux déficit démocratique auquel il doit remédier s’il espère survivre aux prochaines menaces contre lui. Tout indique que l’offensive des gouvernements et des élites contre les mouvements sociaux ne fait que commencer. Déjà, la réforme du système de santé bouleverse en profondeur le paysage syndical québécois. D’où l’urgence d’un débat sur ce qui demande à être fait pour assurer une véritable mobilisation contre les adversaires de la justice sociale.

Représentation et participation

Nos démocraties marchent sur une seule jambe. Difficile d’avancer dans de telles conditions. En effet, une démocratie ne peut se contenter de mécanismes représentatifs. Elle doit aussi compter sur une véritable vie participative. Les deux vont de pair. Or, ce qui est vrai de nos sociétés l’est aussi du monde syndical. Il faut allier représentation et participation, c’est-à-dire combiner deux modèles de démocratie syndicale. Un premier, celui de la démocratie représentative, tel qu’il est visible dans les assemblées générales et les congrès, et un autre, celui de la démocratie délibérative, ce qui implique de construire des lieux d’échanges indépendants, dynamiques, novateurs et souples, où toutes les idées se trouvent mises sur la table, même celles dont on sait qu’il y a fort peu de chances qu’elles soient retenues. Ces deux modèles doivent travailler ensemble. Il ne s’agit en aucun cas de remplacer les assemblées générales par de simples discussions de cuisine. La participation démocratique devrait à la fois aider les instances représentatives, mais aussi permettre de les surveiller, voire de les contester. Les instances représentatives doivent inversement éviter les dangers de la participation et s’assurer que ce qui est préconisé l’est de manière légitime, et non en raison d’un simple rapport de force de la majorité sur les minorités. […]

Comment démocratiser le militantisme syndical tout en préservant la force organisationnelle de ses institutions ? Une piste possible serait de repenser les trois termes de l’équation. Il faut refonder le militantisme syndical, transformer les organisations et surtout, reconstruire les relations entre le militantisme et ses organisations. Si la réflexion met en parallèle la participation militante et les instances syndicales, aucune réforme ne donnera lieu à un résultat intéressant. Au contraire, l’espoir d’un nouveau souffle pour la démocratie syndicale réside dans l’action combinée de la participation et de la représentation.

Il reste que le syndicalisme n’existe pas en vase clos. Ce qui affecte la démocratie syndicale est bien visible partout ailleurs. Dès lors, le renouveau démocratique du syndicalisme dépend aussi de l’état de notre démocratie au Québec. La tâche est donc immense. Faut-il désespérer ? Non. La démocratisation du syndicalisme demande certes une revitalisation de la vie démocratique au Québec, mais le monde syndical peut y jouer un rôle déterminant. Ce que le monde syndical fera pour lui sera au bénéfice de chacun d’entre nous.

Extrait d’Agir ensemble. Penser la démocratie syndicale (Somme toute), essai lancé cette semaine.