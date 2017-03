Conduite sous influence: gaspillage de salive

Fait : la légalisation du cannabis récréatif n’a entraîné aucune hausse de consommation chez les jeunes du Colorado. Des chiffres publiés par le Department of Public Health de cet État américain, une autorité dont on peut présumer qu’elle n’a pas de parenté avec le Bloc Pot, révélaient récemment qu’en 2009, plus de 25 % de leurs élèves du High school avaient fumé du pot dans les 30 derniers jours, tandis qu’en 2015, ce chiffre avait chuté à 21 %. Et cela, c’est plus d’un an après l’entrée en vigueur de la légalisation. Une baisse de l’usage, le croiriez-vous ?

Fait : l’augmentation des accidents routiers « marijuana related » y aurait connu une légère hausse, mais explicable en grande partie par le fait qu’on teste systématiquement la présence de cannabis. Cela dit, les autorités policières du Colorado admettent que, dans la plupart des cas, rien ne prouve que l’usage du cannabis est cause de l’accident et dans plus des deux tiers des accidents, de l’alcool était impliqué. Les autres États où c’est légal : même tendance.

Évidemment que conduire sous l’effet du pot est une mauvaise idée. Pas conseillé, non. Mais là n’est pas la question. Ce qui importe, c’est de savoir si la légalisation du cannabis récréatif au Canada entraînera une hécatombe sur nos routes. Or, l’expérience de plus de trois années dans quatre États américains indique que l’inquiétude n’est pas justifiée.

L’ignorance gênante de l’ex-premier ministre Harper en la matière a visiblement déteint sur certains conservateurs. On pense ici au sénateur Claude Carignan, qui affirmait haut et fort récemment « qu’il va nécessairement y avoir plus de conducteurs avec les capacités affaiblies par le cannabis » après la légalisation au pays. Cela est faux. Peut-être y en aura-t-il et, advenant le cas, ça sera vraisemblablement marginal.

Former davantage d’agents

Promoteur acharné des tests salivaires, ce même sénateur Carignan jure que l’initiative — mise à l’essai chez nous en ce moment — aura un effet dissuasif. (Noter que les peines minimales obligatoires de Harper, invalidées les unes après les autres par nos tribunaux, devaient elles aussi avoir un tel effet…) On peut sérieusement douter de la force du facteur dissuasion de ces tests de salive tout comme il est permis de douter de leur efficacité pratique. D’emblée, le résultat n’indique que la présence de THC dans la salive sans en préciser le taux. En somme, ça permet de conclure au mieux que le conducteur a consommé du cannabis quelque part dans les dix dernières heures. A-t-il conduit « gelé » ? On ne peut l’affirmer. Car, détail tout de même agaçant, les traces de THC subsistent plusieurs heures après la disparition des effets intoxicants. Par ailleurs, l’utilisation de bains de bouche permet de fausser les résultats des tests. Des anti-tests salivaires éprouvés sont même offerts en ligne.

Parmi nos forces policières, on peut compter sur des agents évaluateurs spécialement formés pour reconnaître les conducteurs sous l’influence d’une drogue. Il faut en former davantage, là réside, à mon sens, la solution.

Le sénateur Carignan fait un amalgame des plus affligeants en faisant une espèce de relation de cause à effet entre la légalisation du cannabis récréatif et la progression de son usage. En plus d’être contre-productive, cette vision malheureuse nourrit des craintes inutiles chez les citoyens. Il va de soi qu’avec la légalisation viendront des efforts accrus en prévention et en éducation. Déjà facile d’accès pour pratiquement 90 % de nos élèves du secondaire, la substance ne le sera pas davantage après la légalisation. Si ça se trouve, elle le sera moins. Arrêtons de penser que la légalisation fera exploser la consommation. Légaliser, c’est réglementer, encadrer et informer. Pouvons-nous aborder le processus la tête froide ?