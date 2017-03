Incident entre un chauffeur de taxi et des policiers

Des policiers ont dû tirer sur un chauffeur de taxi apparemment en colère dans la nuit de samedi à dimanche à Montréal. On ne craint toutefois pas pour sa vie. L’incident est survenu peu avant minuit, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, alors qu’un inspecteur du taxi aurait tenté d’intercepter le chauffeur, âgé de 60 ans. Ce dernier aurait refusé de s’arrêter et aurait foncé sur l’inspecteur avec son véhicule. Appelés sur les lieux, les policiers auraient tenté de le raisonner. Une policière se serait avancée vers lui, et le chauffeur aurait foncé sur elle avec son véhicule, lui infligeant des blessures qui ne menacent pas sa vie. D’autres policiers présents auraient alors tiré sur l’individu. L’enquête a été confiée au Bureau des enquêtes indépendantes qui a fait appel à la Sûreté du Québec pour agir comme corps de police de soutien.