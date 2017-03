Julie Caron-Malenfant, l’oreille en chef de l'INM

Le directeur fondateur de l’Institut du Nouveau Monde (INM), Michel Venne, passe la barre à son adjointe, Julie Caron-Malenfant. La jeune patronne (elle aura 40 ans ce mois-ci) diplômée en administration des affaires et en science politique (2002) explique sa vision de l’organisme qui se consacre à la participation des citoyens à la vie démocratique.

Comment êtes-vous arrivée à la direction générale de l’INM ?

Je suis à l’INM depuis huit ans et j’ai été directrice générale adjointe pendant trois ans. Quand Michel Venne a annoncé son retrait, j’ai senti que c’était mon tour. Je m’inscris dans une continuité, pas en rupture, avec l’organisation.

Qu’aimez-vous dans cette organisation ?

J’ai toujours eu envie de faire un travail qui allait servir, qui aurait un impact plus ou moins grand autour de moi. J’aime écouter les gens.

L’INM est donc une sorte de grande oreille tendue à la société québécoise ?

Notre mission se résume en une phrase : accroître la participation des citoyens à la vie démocratique. Concrètement, nos travaux servent à éclairer les décideurs dans leurs choix, entre les élections auxquelles les citoyens participent d’ailleurs de moins en moins.

Il s’agit d’un contrepoids de la démocratie représentative ?

Je dirais plutôt un complément. Nous sommes dans l’esprit du renforcement des institutions démocratiques avec notre université d’été, nos colloques, nos conférences, nos débats, nos rapports ou notre livre annuel L’état du Québec.

Où se situe l’INM sur l’échiquier politique ?

Nous n’avons pas de programme politique à défendre. Nous n’avons pas d’opinion comme organisation. Nous écoutons les opinions des gens et nous les relayons.

Entendez-vous de la grogne monter ici contre les élites ou les institutions comme cette grogne gonfle un peu partout ?

Je sens surtout une envie de dialoguer, une envie de faire circuler les idées. L’INM propose des lieux de rencontres où les gens peuvent s’exprimer en toute confiance et dans le respect. L’INM cherche aussi à présenter toutes les options disponibles. Mais dans certains dossiers, oui, on en voit des citoyens en colère, dans les dossiers d’aménagement du territoire par exemple. Cette colère est traduite clairement dans nos rapports.

La consultation elle-même peut-elle devenir, sinon un moyen pour retarder la prise de décision, au moins une sorte de mécanique pour préparer à l’inéluctable ?

Cette idée circule. Nous, nous travaillons en mettant en oeuvre ce que nous appelons les règles de l’art. Avec les années nous avons codifié notre pratique. La reddition de comptes et le suivi font partie de cet art de consulter. Je ne suis d’ailleurs pas prête à faire le procès des décideurs dans ce contexte. On ne soupçonne même pas l’importance que peut avoir toute la démarche participative pour établir une confiance entre les décideurs et les citoyens.

Pouvez-vous donner un exemple concret des effets de vos consultations ?

Je vais citer un des premiers projets sur lesquels j’ai travaillé à l’INM, celui du jury citoyen sur la possibilité de permettre le financement des partis politiques par les entreprises. L’exercice nous a été commandé par le Directeur général des élections (DGE). Nous avons donc constitué un panel de façon aléatoire à partir de la liste électorale. Nous avons réuni un micropublic, un pompier volontaire, une étudiante en comptabilité, un professionnel à la retraite, etc. Nous avons accompagné nos jurés en les renseignant sur le financement des partis, en tenant des audiences publiques. Ils ont délibéré et leur verdict a rejeté l’idée du financement des partis politiques par les entreprises. Le DGE a reçu l’avis et d’autres recommandations, et les a déposés en commission parlementaire en 2010. Certaines de ces recommandations ont été retenues.

Quels seront les axes de développement de l’INM sous votre gouverne ?

Nous allons développer davantage les technologies de participation citoyenne en ligne, les « civic-tech ». Nous voulons nous assurer de trouver la même qualité dans les débats en ligne que dans les débats en présentiel. Les façons de s’engager ont changé avec les années. Les gens ne souhaitent plus nécessairement s’engager dans un parti politique ou se contenter de voter tous les quatre ans. Il faut se donner d’autres moyens de consulter la population. Nous allons aussi mettre l’accent sur la formation. On demande aux citoyens comme aux élus et aux fonctionnaires d’être compétents et habiles en consultation, alors il faut améliorer la formation à la participation publique. C’est la base. Il faut mieux maîtriser les règles de l’art.