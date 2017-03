Des vents extrêmement puissants perturbent la circulation à Terre-Neuve

Saint-Jean — Les autorités policières de Terre-Neuve-et-Labrador ont exhorté la population à ne pas utiliser ses véhicules pour permettre aux équipes d’urgence de réparer les dégâts provoqués par des vents «extrêmes», samedi.La situation était si préoccupante que les autorités ont exhorté la population à ne pas utiliser ses véhicules pour permettre aux équipes d'urgence de réparer les dégâts provoqués par des vents «extrêmes», samedi.La police provinciale de Terre-Neuve a publié un communiqué pour conseiller aux automobilistes de ne pas entreprendre de déplacement non essentiel avant que ne se calment les vents.Les vents extrêmement puissants ont causé des dégâts aux routes, à des immeubles et aux lignes électriques.Tous les vols ont été annulés à l’Aéroport international de Saint-Jean, où des rafales ont atteint 158 km/h. Les traversiers de la région ont cessé leurs activités. Le ministère des Transports de la province a annoncé que plusieurs routes avaient été fermées en raison de la poudrerie.La société d’hydroélectricité de la province, Newfoundland Power, a rapporté plusieurs pannes de courant qui ont affecté des milliers de personnes dans la région de la capitale Saint-Jean, près de Whitbourne et de la péninsule de Burin. L’entreprise ne peut dire quand le courant sera rétabli à cause des «vents puissants qui causent des ravages».«Toutes nos équipes sont sur le qui-vive et interviennent dès qu’elles le peuvent», a souligné la société.Le championnat national de curling masculin a été interrompu pendant plus d’une heure à cause d’une panne de courant, samedi après-midi. Les quelque 6000 spectateurs qui y assistaient ont fait mauvaise fortune bon cœur en allumant leur cellulaire, comme s’ils étaient au concert, avant de changer «Sweet Caroline», de Neil Diamond.Environnement Canada a lancé des avertissements de vent et de blizzard pour l’ensemble de l’île de Terre-Neuve et une partie du Labrador.Selon des météorologues, des rafales soufflant jusqu’à 160 km/h peuvent renverser des automobiles, abattre des arbres tout en réduisant presque complètement la visibilité si elles accompagnent une chute de neige.