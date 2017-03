La Maison-Blanche continue ses consultations et représentations ce week-end pour promouvoir sa réforme du système d’assurance maladie. Le nouveau gouvernement y met toute son énergie, notamment pour convaincre l’aile la plus radicale du parti républicain.



La réforme pourrait avoir un effet sur des millions de citoyens. Le vice-président Mike Pence sera au Kentucky ce samedi (en remplacement du président Trump) pour discuter du plan santé dévoilé cette semaine.



L’Affordable Care Act (ou Obamacare) a permis à quelque 500 000 résidents de cet État de s’assurer. Le sénateur républicain Rand Paul, du Kentucky, est un des plus féroces critiques du nouveau plan, qu’il trouve trop généreux. Il l’a qualifié d’« Obamacare diète ».



L’Impact reçoit au Stade





L’Impact ouvre sa saison locale ce samedi. Les Sounders de Seattle, champions en titre de la ligue professionnelle, sont reçus au Stade olympique pour l’occasion.



La troupe montréalaise n’a pas beaucoup modifié son alignement pendant la pause hivernale. Il faut dire que la formule précédente lui a presque fait atteindre l’ultime étape l’an dernier.



Après ce match inaugural, l’Impact part en tournée et ne reviendra à la maison que le 15 avril. D’ici là, l’équipe aura joué à New York, Chicago et Los Angeles.



Les prix Écrans





Les Golden Globes canadiens sont distribués dimanche à Toronto. CBC diffuse la cérémonie animée par le comédien Howie Mandel.



La liste des invités comprend le cinéaste Atom Egoyan et l’humoriste Rick Mercer. Les productions québécoises se retrouvent encore en lice en surnombre. À lui seul, le film Juste la fin du monde de Xavier Dolan cumule neuf nominations.



Les prix Écrans récompensent en même temps les meilleures productions cinématographiques et télévisuelles dans les deux langues. La télé francophone a ses propres prix (les Gémeaux), tout comme le cinéma francophone (les ex-Jutra, devenus Iris).