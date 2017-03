Nous souffrons de religionite aiguë

C’est bien de cela que notre société est affligée, et non d’islamophobie ou de xénophobie. Entre une Amérique qui se gargarise de « God bless America », de créationnistes qui nient la théorie de l’évolution de Darwin et revendiquent maintenant le droit d’enseigner leurs théories au niveau universitaire, une scène internationale où chiites et sunnites s’égorgent parce que les uns préfèrent Ali et les autres Abou, et où des juifs hassidiques veulent transformer mon quartier en boulevards de synagogues, je suis à bout de nerfs, de patience, et je me lamente… devant un mur, bien sûr !

J’ai épuisé mon capital de tolérance pour toutes nos religions d’amour et je commence à manquer d’oxygène.

Je sais, vous me direz que je ne peux pas comprendre, que je n’ai pas été touché par la grâce divine, que je n’ai pas la foi. Argument suprême très pratique pour vous clouer le bec, pour couper court à toute argumentation et débrancher votre cerveau.

Le Siècle des lumières semble bien loin, et la grande noirceur rapplique au galop par tous nos écrans de télé, de tablette et d’ordinateur.

S’il y a bien une marche à laquelle je participerai cette année, ce sera celle qui réhabilite la recherche scientifique (asphyxiée par neuf ans de gouvernement Harper), qui nous amènera ultimement, j’espère, à vivre en harmonie avec notre environnement et nos semblables.

C’est l’obscurantisme religieux qui « crucifia » Galilée pour ses théories qui remettaient en question les Saintes Écritures.

Alors, que tous les partisans de la Terre plate nous fichent un peu la paix !

Vivement une charte des lumières !