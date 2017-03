La SQ de retour sur les lieux d’une enquête, 25 ans plus tard

La Sûreté du Québec (SQ) est retournée cette semaine dans quatre communautés cries du nord du Québec pour réactiver une enquête sur la mort d’une femme autochtone, retrouvée gelée à Val-d’Or en 1991.

Rose-Ann Blackned, une femme crie de 23 ans originaire de Nemaska, a été retrouvée le 16 novembre 1991 en après-midi, la tête contre le sol, neuf jours après s’être effondrée dans la neige, au même endroit.

À l’époque, le policier qui avait enquêté sur l’affaire avait recommandé d’intenter des poursuites contre les deux femmes qui auraient abandonné Rose-Ann Blackned dans le froid. Cela n’a jamais été fait.

Pas moins de 25 ans plus tard, et à quelques mois du début de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, la SQ est retournée ces derniers jours dans les communautés de Nemaska, Mistissini, Waswanipi et Waskaganish.

« Suite à des informations qu’on a reçues, les enquêteurs des crimes majeurs ont communiqué avec la famille et les corps de police autochtones afin de rencontrer une quinzaine de personnes dans ces quatre communautés », a confirmé la porte-parole Martine Asselin.

Altercation violente

Rose-Ann Blackned a été impliquée dans une altercation violente le soir du 7 novembre 1991. Avec d’autres personnes, elle consommait ce soir-là de l’alcool dans une chambre du motel Monaco, sur la 3e avenue de Val-d’Or. Selon le rapport du coroner Charles Letellier De St-Just, deux femmes « se sont livrées à des voies de fait sur la personne de Rose-Ann » après une discussion acrimonieuse qui s’est transportée à l’extérieur. C’est à ces deux femmes que le policier faisait référence, quand il a recommandé d’intenter des poursuites.

Selon le coroner, une troisième femme a été mise au courant de l’événement violent. « Les trois sont ensuite sorties de la chambre et ont trouvé Rose-Ann couchée à terre. Elles ont laissé celle-ci dans cette position. La victime devait être trouvée à cet endroit, gelée, le 16 novembre », a-t-il écrit dans son rapport, qui date du 8 avril 1992.

Selon le rapport du policier cité par le coroner, les deux femmes qui auraient battu Rose-Ann Blackned « furent la cause directe du décès de la victime en la battant et en l’abandonnant à son sort ». « Bien que les blessures n’aient pas été mortelles, elles ont contribué à affaiblir la victime, qui est morte d’hypothermie. L’enquêteur a noté également que celles-ci ne semblaient avoir aucun regret suite au décès », a écrit le coroner.

La jeune femme crie avait une côte fracturée et des hématomes quand elle a été retrouvée.