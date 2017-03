L’épineux dossier des frontières est à l’ordre du jour de la rencontre entre le secrétaire à la Sécurité intérieure des États-Unis, John Kelly, et son homologue canadien, Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique. L’émissaire américain rencontrera aussi les ministres des Affaires étrangères et de l’Immigration.



Les échanges porteront aussi bien sur les Canadiens refoulés par les douaniers américains que sur les migrants qui traversent illégalement la frontière canado-américaine.



Entre le 1er janvier et le 21 février 2017, 435 personnes entrées illégalement au pays ont été interceptées par la GRC. Le Québec est de loin (avec 290 cas) la porte provinciale la plus privilégiée.



En France, grève des contrôleurs





Les contrôleurs aériens de France terminent leur dernier jour de grève. De nouvelles annulations de vols sont prévues.



Entre le tiers et le quart des liaisons qui traversent certaines régions pourraient disparaître aujourd’hui. On prévoit aussi des retards et même des annulations de dernière minute.



La grève a débuté le lundi 6 mars. Le pays compte quelque 4000 aiguilleurs du ciel. Ils veulent maintenir leurs conditions de travail, qui prévoient un jour de repos pour chaque jour travaillé. La direction veut faire passer le temps de travail de six à sept jours sur douze.



Justin Trudeau au Texas





Le premier ministre canadien continue sa tournée au Texas, où il espère convaincre les investisseurs de s’engager dans le développement des ressources naturelles au Canada, y compris dans le pétrole.



La visite se tient alors que le nouveau gouvernement américain a promis de redonner de la vigueur à la production et à la circulation des produits pétroliers en modifiant les règles environnementales et en autorisant la construction de pipelines.



Jeudi, Justin Trudeau a reçu le prix du leadership mondial en matière d’énergie et d’environnement d’un groupe de compagnies pétrolières comprenant Shell, BP et Exxon Mobil.