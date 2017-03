Quoi surveiller aujourd’hui ?

Des fonds pour les PME



Le ministre des Finances, Bill Morneau, et le secteur financier du pays, y compris les dirigeants des plus grandes banques au Canada, dévoilent aujourd’hui une initiative d’appui aux petites et moyennes entreprises. Le fonds de soutien sera doté d’une enveloppe d’au moins 500 millions.



Les négociations pour la création de cette grosse caisse spécialisée ont duré des mois. Les prêts pourront notamment soutenir la croissance des jeunes entreprises dans le domaine des nouvelles technologies.



GND, le grand saut



C’est la fin du suspense. Gabriel Nadeau-Dubois organise une conférence de presse pour parler de son avenir politique.



Tous les observateurs s’attendent à ce qu’il se déclare candidat de Québec solidaire (QS) aux prochaines élections partielles dans la circonscription de Gouin, à Montréal. Le futur scrutin va trouver un remplaçant à Françoise David, cofondatrice du parti de gauche, qui a démissionné pour des raisons de santé.



Les ténors de QS ont tous répété qu’ils souhaitaient la candidature de l’ex-porte-parole des carrés rouges. M. Nadeau-Dubois vient de copublier un manifeste politique, fruit d’une tournée de consultations populaires.



En anglais, s’il vous plaît

La Cour suprême décide aujourd’hui si elle entendra la cause d’un syndicat de la Ville de Gatineau qui conteste l’obligation de maîtriser l’anglais comme critère d’embauche pour un poste de commis au service des finances.



La Ville affirme que la Charte de la langue française ne lui interdit pas de dispenser à sa minorité anglophone des services dans sa langue. D’où l’embauche d’un commis anglophone.



L’affaire remonte à 2009. Un arbitre a tranché un grief en faveur du syndicat. La Cour d’appel a cassé la sentence arbitrale l’an dernier.



Go Habs Go !



Jusqu’où iront-ils ? Le Tricolore est à Calgary ce soir et sera à Edmonton dimanche après avoir signé une victoire à Vancouver mardi, sa sixième en autant de matchs et sa septième en neuf parties. Il s’agit d’une première séquence du genre depuis début novembre.



L’heureuse lignée s’arrime au changement de coach (Claude Julien est arrivé à la barre le 16 février) et au regain d’excellence du gardien Carey Price.



Journée débranchée



Avis aux groupes de pression : il n’y a pas de journée internationale répertoriée pour la date d’aujourd’hui, ni de journée nationale au Québec, d’ailleurs. En France, par contre, le 9 mars a été déclarée Journée nationale de l’audition, que les ados sont invités à passer débranchés de leur téléphone.



Cette expérience d’une « journée sans smartphone » est tentée dans une quinzaine de collèges et de lycées. Une étude vient de montrer que 70 % des 15-24 ans écoutent plus d’une heure de musique par jour sur leur portable et que 40 % ont déjà ressenti des acouphènes après coup.



Il existe trois autres journées sans téléphone, mais pour tous les Français. Elles ont lieu du 6 au 8 janvier, depuis 2001.