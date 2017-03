L’homme de Néandertal savait-il se soigner ?

Photo: Pierre Andrieu / Agence France-Presse

Paris — L’homme de Néandertal, notre cousin disparu, se soignait déjà à l’« aspirine » il y a 48 000 ans, en mangeant du peuplier, qui libère une substance aux propriétés anti-inflammatoires et antalgiques, selon une étude publiée mercredi. Cette découverte a été réalisée par une équipe internationale de chercheurs qui a étudié le tartre dentaire de quatre fossiles d’hommes de Néandertal. Retrouvés en Belgique (grotte de Spy) et en Espagne (site d’El Sidron), ils ont entre 42 000 et 50 000 ans. L’analyse ADN corrobore une étude parue en 2012 dans la revue Naturwissenschaften qui évoquait la possibilité que l’homme de Néandertal se soit servi de plantes médicinales.