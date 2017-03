Gérer la fracture numérique

L’enjeu numérique prend de plus en plus de place dans la vie des jeunes dans l’espace francophone.

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

La francophonie est multiple et, sur ses territoires, l’accès au numérique l’est tout autant. Néanmoins, chaque jour, de plus en plus d’individus sont branchés. Ne reste plus maintenant qu’à gérer le phénomène de fracture numérique… Vaste programme.

« Jeunesse francophone et enjeu numérique » est le thème d’un mini-colloque qui se tiendra au Musée national des beaux-arts du Québec, le lundi 20 mars prochain, dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie.

Des sujets comme l’accès au numérique, l’engagement citoyen des jeunes et les pratiques d’échange et de consommation de produits culturels seront abordés. Cette rencontre est aussi l’occasion de dévoiler une importante plate-forme numérique, le Tableau de bord dynamique de la jeunesse francophone qui regroupe une foule de données pour la première fois réunie dans un même outil (voir encadré ci-contre).

C’est à Richard Marcoux qu’on doit l’organisation de ce mini-colloque. Celui qui est coordonnateur du Groupe interuniversitaire d’études et de recherches sur les sociétés africaines (GIERSA) et professeur titulaire au Département de sociologie de l’Université Laval est aussi directeur de l’Observatoire démographique et statistique de l’espace francophone (ODSEF). L’Observatoire existe depuis 2009. Il est né pour donner suite à une recommandation du Sommet de la Francophonie qui avait eu lieu à Québec l’année précédente. « C’est en 2012 qu’on a voulu faire en sorte qu’il y ait des activités soutenues autour de la Journée internationale de la Francophonie et tout naturellement on s’est “mis en couple” avec l’Agence universitaire de la francophonie pour organiser une activité de recherche universitaire », explique Richard Marcoux. Ce mariage avec l’Agence universitaire de la francophonie (AUF) dure donc depuis cinq ans maintenant et, cette année, ce sont les enjeux du numérique qui ont retenu l’attention des chercheurs québécois et étrangers qui participeront au mini-colloque.

Depuis trois ans, l’ODSEF travaille en collaboration avec la Direction de l’éducation et de la jeunesse de l’Organisation internationale de la Francophonie à la publication d’un portrait de la situation des jeunes dans l’espace francophone pour qui, de plus en plus, l’enjeu du numérique prend une place importante. « Dans ce rapport rendu public lors du dernier Sommet de la Francophonie à Madagascar on aborde de nombreux autres éléments. On y retrouve des convergences importantes, par exemple le chômage généralisé chez les jeunes. Ailleurs, des contrastes forts apparaissent que ce soit au sujet de l’éducation ou dans le domaine des aspirations en matière familiale », explique le professeur.

La fracture numérique

Une fracture numérique est très marquée dans l’axe nord-sud même si des progrès considérables ont été faits. « Et ces écarts se ressentent à l’intérieur même des pays du Sud », affirme Richard Marcoux tout en ajoutant que « cette fracture, elle est aussi générationnelle et encore plus évidente en Afrique ».

Lors du colloque, on présentera les résultats d’enquêtes menées dans une vingtaine de villes africaines effectuées en 2015-2016. On y trouvera de l’information sur l’utilisation des médias sociaux, la régularité des branchements Internet et « ce qu’on y trouve aussi c’est une différence extrêmement prononcée entre les moins de 35 ans et les plus âgés. Les plus de 35 ans qui ont été sociabilisés dans un environnement où parfois il n’y avait même pas d’électricité n’ont jamais été exposés au numérique alors que leurs enfants et petits-enfants y sont en plein dedans », lance le chercheur.

Rappelons que les réseaux de téléphones cellulaires se sont propagés à une vitesse folle en Afrique, ce qui a permis une certaine ouverture au numérique. Richard Marcoux se souvient d’être allé au Mali dans les années 1980, « il y avait un bottin téléphonique de 6000 abonnés pour tout le pays. L’équivalent du bottin de Nicolet au Québec ! Aujourd’hui, on annonce qu’il y a 13 millions d’abonnés au pays ». Pourtant, l’usage du réseau est très différent selon qu’on a plus ou moins de 35 ans.

Les plus jeunes sont sur les réseaux sociaux, ils vont au-delà de la simple communication et échangent du contenu. « Mais même chez ces plus jeunes, on observe une fracture. Certains ne consultent jamais Internet. Il existe des poches d’“innumérisme” assez importantes parce que des gens sont encore aujourd’hui en dehors de l’école », dira le professeur. Il ajoute que « l’arrivée du numérique a amplifié les fractures, permettant à ceux qui ont accès à l’éducation et à des moyens économiques de s’approprier ces outils et creusant un gouffre avec les autres ».

On observe encore une autre fracture, qui se situe entre l’Afrique du Nord et l’Afrique plus au sud. « Dans nos études, on compare les villes du Maghreb et celles de l’Afrique subsaharienne pour constater qu’en Afrique du Nord le développement s’est fait depuis longtemps à travers les réseaux sociaux et est indissociable du Printemps arabe. »

On entend souvent que les jeunes se désintéressent de la politique. Richard Marcoux constate quant à lui que « les jeunes s’intéressent peut-être moins à la politique traditionnelle, mais ont des engagements sociaux importants. Ils s’impliquent dans de nombreuses activités sociales et en Afrique, où la jeunesse représente un poids démographique important, c’est la jeunesse qui prend de plein fouet les crises économiques et les crises politiques. Ce n’est donc pas étonnant que cette même jeunesse soit sortie lors du Printemps arabe ».