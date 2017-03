Trop de bacon et pas assez de noix: recette mortelle pour plusieurs Américains

New York — La consommation excessive d’aliments mauvais pour la santé et la consommation insuffisante d’aliments bénéfiques contribuent à la moitié des décès attribués à la maladie cardiaque, au diabète et aux accidents vasculaires cérébraux aux États-Unis, selon une nouvelle étude publiée par le Journal of the American Medical Association (JAMA).

Les auteurs mentionnent le sel et les aliments salés ; les charcuteries comme le bacon, le saucisson de Bologne et les hot-dogs ; la viande rouge comme les biftecks et les hamburgers ; et les boissons sucrées parmi les aliments qui sont consommés en quantités excessives.

En revanche, les Américains ne mangeraient pas suffisamment de noix et de graines ; de poissons riches en oméga-3, comme le saumon et les sardines ; de fruits et légumes ; et de grains entiers.

Ces conclusions découlent de données gouvernementales qui attribuaient, en 2012, quelque 700 000 décès à la maladie cardiaque, au diabète et aux accidents vasculaires cérébraux. Les chercheurs ont combiné à ces données une analyse de questionnaires d’envergure nationale portant sur les habitudes alimentaires des Américains.

Les scientifiques en viennent à la conclusion que la consommation excessive ou insuffisante de dix aliments a contribué à environ 45 % de ces décès. Une consommation excessive de sel a été associée à près de 10 % des décès, contre 8 % pour une consommation excessive de viande rouge ou insuffisante de noix, de graines et de poisson.

Le JAMA rapporte également que de moins en moins d’Américains essaient de perdre du poids depuis quelques années, ce qui pourrait être attribuable à la plus grande tolérance de la société envers l’embonpoint et l’obésité.

Les chercheurs ont constaté, à l’analyse d’études gouvernementales réalisées entre 1988 et 2014, que la proportion d’adultes souffrant d’embonpoint ou d’obésité qui essayaient de perdre du poids est passée de 55 % à 49 % pendant cette période.