Soccer et théâtre pour prévenir la radicalisation

En réponse aux tentatives de plusieurs cégépiens d’aller rejoindre les groupes djihadistes, le collège de Maisonneuve vient de publier le premier guide pratique pour prévenir et lutter contre la radicalisation menant à la violence. Théâtre, matchs de soccer, midi-causeries… Des chercheurs proposent à l’attention des enseignants et des intervenants du collégial plusieurs activités très concrètes à faire avec les jeunes.

Dans ce guide élaboré par des chercheurs de l’Institut de recherche sur l’intégration professionnelle des immigrants (IRIPI) en collaboration avec des intervenants du collège de Maisonneuve, les activités proposées sous forme de fiches, qui visent à outiller les profs, ne font pas la morale aux jeunes. « On ne dit pas : ça, c’est bien, ça, c’est mal. On veut donner des idées, des outils. On se planterait complètement si on disait [aux jeunes] quoi penser », souligne Frédéric Dejean, chercheur à l’IRIPI.

Les activités proposées ne sont pas « tirées d’un chapeau ». « Ce sont des activités qui viennent de notre milieu et qui ont été expérimentées, poursuit-il. On a aussi évalué le degré d’adhésion et de participation des étudiants. »

Par exemple, on propose la mise sur pied d’une ligue de soccer amicale et mixte où les joueurs reçoivent avant le match des textes sur des thèmes comme l’engagement, l’humilité, l’entraide, etc. L’entraîneur et les joueurs élisent ensuite la personne s’étant le plus illustrée par rapport à ces thèmes.

« Le soccer, ça permet de toucher des étudiants qui n’iraient pas naturellement dans des activités parascolaires comme le théâtre, explique M. Dejean. C’est un peu la philosophie du travailleur de rue. On sait que certaines personnes ne vont pas aller pousser la porte d’un l’organisme, alors c’est l’organisme qui va à leur rencontre. »

Le guide a été rédigé avant l’attentat de Québec, en ciblant la radicalisation religieuse, mais il peut s’étendre à toutes formes de radicalisation, y compris l’extrême droite. Le but n’est pas de stigmatiser des groupes en particulier, insiste M. Dejean. « On ne dit pas qu’on cible les jeunes hommes et femmes de confession musulmane parce qu’on sait que ce sont eux qui se sont radicalisés récemment. Ce serait contre-productif et ça les stigmatiserait encore plus », dit-il.

Le Québec, leader dans le domaine

Dans L’Appel de Québec, un document issu de la conférence Québec-UNESCO en novembre dernier sur la radicalisation des jeunes et Internet, on semble prôner les mêmes « meilleures pratiques » : construire l’esprit critique des jeunes, favoriser le dialogue et, surtout, reconnaître que les jeunes n’ont pas à recevoir de leçons et qu’ils sont les mieux placés pour faire de la prévention.

La semaine dernière, le Bureau du Conseil intergouvernemental du Programme Information pour tous (PIPT) de l’UNESCO a pris la décision de soutenir L’Appel de Québec, une étape importante qui pourrait mener à son adoption officielle lors de la conférence générale qui réunira les 195 États membres en novembre prochain.

Le Québec se positionne de plus en plus comme un leader dans la lutte contre la radicalisation, constate Julie Miville-Dechêne, représentante du Québec au sein de la délégation permanente du Canada auprès de l’UNESCO. « On est devenus un interlocuteur sérieux. »