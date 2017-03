Merci Mesdames

Pourquoi une Journée internationale des femmes ? Parce qu’il y avait injustice par rapport aux conditions salariales et sociales des femmes ici au Québec et ailleurs.

Mon médecin de famille est une femme. Elle forme avec deux autres femmes médecins de profession, une pharmacienne et une infirmière une équipe des plus unies, qui s’occupe très bien de ma santé. Ma dentiste est aussi une femme, je trouve qu’elle travaille bien. Dans les universités qui forment de médecins, les femmes dépassent leurs collègues masculins.

Je ne suis pas surpris de cette réalité et je suis heureux d’y participer un peu. N’allez pas croire que je suis un homme rose pour autant. J’ai plutôt une réputation de macho. Mais avec l’âge, je me bonifie et force est d’admettre que dans bien des secteurs de ma vie quotidienne, les femmes nous devancent.

Aujourd’hui, je veux remercier ma mère, la première femme que j’ai aimée, ma fille, mère de quatre enfants, de la belle complicité qui nous unit. Il y a ces femmes avec qui j’ai partagé ma vie. Malgré mon orgueil de mâle, je dois reconnaître que toutes étaient plus fortes que moi, elles savaient séparer le vrai du faux et reconnaître l’essentiel.

Je ne veux pas ici dénigrer les hommes : ils n’ont pas que des défauts. Mais là où l’homme crie, la femme d’une voix douce suggère et est beaucoup plus efficace. Puisque nous sommes le 8 mars, je veux souligner le travail, la décence et la recherche de vérité de la femme qui m’a le plus impressionnée depuis quelque temps : Manon Massé de Québec solidaire.