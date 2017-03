Marco Micone, soyez plus juste

Dans Le Devoir du vendredi 3 mars, M. Marco Micone y va d’un fort réquisitoire contre le milieu qui l’a accueilli un jour, c’est-à-dire les francophones du Québec.

Dans son texte « La colère d’un immigrant », M. Micone apporte des nuances, mais ses reproches les plus virulents visent toujours, en dernière analyse, la communauté francophone du Québec, particulièrement ceux qui sont de « vieil établissement », comme il l’écrit. Ce sont pourtant les descendants de ces derniers, qui ont, au versant des années 1960, décidé de se prendre en main et de créer des institutions économiques, éducatives et sociales appuyées par une législation cohérente, bref, un Québec qui leur ressemblerait davantage et dont la langue commune serait le français. Ce ne fut pas sans grandes difficultés. Qu’on se rappelle, seulement, la guerre sans merci que leur ont livrée The Gazette et Alliance-Québec, pendant des décennies, sans compter les amputations successives de la loi 101 faites par la Cour suprême.

Nous ne demandons pas à M. Micone de nous aimer, mais simplement d’être plus juste.