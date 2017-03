Un appel pour «vivre ensemble dans la dignité»

Nous, citoyennes et citoyens du Québec de toutes les origines et de toutes les consciences, préoccupés par l’avenir de notre nation, appelons tous les élus de l’Assemblée nationale du Québec à se comporter, dans le dossier de la laïcité et du vivre-ensemble, en gardiens du bien commun.

Au lendemain de la fusillade tragique du 29 janvier dernier, un puissant vent de solidarité envers les familles des victimes et des citoyens musulmans a soufflé sur le Québec, tout entier. Des milliers de Québécois ont participé aux vigiles, en hommage aux victimes, dans plusieurs villes pour montrer leur attachement à la construction d’une société accueillante, pacifique et ouverte.

De leur côté, trois partis de l’opposition parlementaire (PQ, CAQ et QS) ont fait l’effort d’avancer vers un consensus au sujet de la mise en oeuvre des recommandations de la commission Bouchard-Taylor, exprimant par cela même leur disposition à clore une douzaine d’années de débats et de déchirures qui ont secoué le Québec sur les questions de la laïcité et du vivre-ensemble.

Nous encourageons la poursuite de cet effort dans le même esprit qui avait régné lors des travaux de la commission Mourir dans la dignité, dont les discussions s’étaient déroulées dans un esprit de collaboration non partisane et dans le respect des convictions de chacun. Cette fois-ci, l’effort de convergence pourrait se faire sous le signe du « vivre-ensemble dans la dignité ».

Nous tenons à rappeler au premier ministre que nos voix ont la même valeur que celle d’un philosophe, sur les tribunes publiques comme au bureau de vote le jour du scrutin.

Nous lançons un appel aux partis politiques de toutes les tendances à cesser l’instrumentalisation à des fins électorales des événements tragiques qui touchent les citoyens de confession musulmane.

Trop d’amalgames

Les citoyens québécois de confession musulmane sont devenus l’objet d’un vil marchandage de toutes parts et il faut que ça change rapidement. À tous les politiciens, mais surtout à tous les médias, nous disons également qu’il est temps de cesser les amalgames en ce qui concerne les citoyens québécois issus de pays musulmans et d’arrêter de propager les clichés dont sont victimes ces néo-Québécois.

Nous rappelons que la diversité des citoyens québécois de confession musulmane est telle qu’on ne peut pas les réduire à une appartenance à une même et seule entité communautaire.

Par ailleurs, ce ne sont pas seulement ces citoyens qui ont été ciblés à travers la tuerie de Sainte-Foy. C’est toute la société québécoise qui a été frappée en plein coeur.

Le rôle du politique est de renforcer le sentiment d’appartenance des citoyens issus de l’immigration à leur société d’accueil, et non de les renvoyer continuellement à leur appartenance ethnique ou religieuse.

Aux représentants de la société québécoise, nous demandons d’agir vite afin d’éviter des dérapages et de nouveaux drames. La paix sociale est nécessaire pour que notre société, dans toutes ses composantes, puisse relever les défis de la justice sociale, de la solidarité, et mettre fin aux discriminations.

Cependant, ces défis ne peuvent être relevés sans l’exercice d’une citoyenneté plus intéressée et plus engagée de la part de toutes les tranches de la société québécoise. Pour atteindre ces objectifs, nous appelons nos concitoyens à s’impliquer plus activement dans tous les débats de la société.

Québécoises et Québécois, nous nous constituons en comité pour une large répercussion de cet appel et pour suivre les actions effectives du gouvernement et de l’Assemblée nationale du Québec.



Signataires :



Hakim Sidhoum, Spécialiste en Affaires électroniques

Richard Lapointe, Conseiller en communication

Karim Farhat, Chef d’entreprise

Joanne Boutet, Travailleuse communautaire

Isabelle Larrivée, Professeure Collège de Rosemont

Stéphane Baudelot, Étudiant en Travail social (UQAR)

Marie-Andrée Desmeules, Retraitée

Lamine Foura, Ingénieur chez Bombardier

Lysandro Abel Cher, Enseignant F.G. des jeunes

Rachad Antonius, Professeur à l’UQAM

Malik Hammadouche, Cadre, secteur de l'éducation

Johanne Heppell, Traductrice

Bertrand Ducharme, Retraité

Farid Salem, Consultant

Souad Mazouni, Adjointe administrative

Lucie Gosselin, Anthropologue

Marie-Julie Paré, Psychologue

Farès Mekideche, President Couscous Comedy Show

Serge B Lacroix, Adjoint administratif

Patrick Cameron, Fondateur de Québec-Maghreb, la grande fête (Parc Jean Drapeau)

Leila Mahiout, Consultante en gestion

Nadia Choubane, Directrice de campagne Centraide (Estrie)

Etienne Magny, Spécialiste en marketing et publicité

Amine Esseghir, Citoyen

Assia Sidhoum, Étudiante

Abdelkader Kechad, Informaticien

Kamel Haouchine, Traducteur

Jacques Bertrand, Psychologue

Djamila Bouayad, Analyste Banque Laurentienne

Ahmed Mahidjiba, Scientifique (Gouvernement du Canada)

Nassira Belloula, Écrivaine

Mehdi Khaldi, Analyste de projet

Salah Beddiari, Écrivain et poète

Lahouari Belmadani, Agent d'élaboration de programmes (Service Canada)

Nezih Belhaj, Chercheur scientifique en Optique-Photonique

Nacera Berkane, Médecin

Salima Dahmani, Kinesiologue

Hadjira Belkacem, Présidente de l’Association de la Sépulture Musulmane du Québec (ASMQ)

Hakim Bouisri, Administrateur-fondateur de l'ASMQ

Brahim Benyoucef, Urbaniste/Sociologue

Marine Gauthier, Finissante Baccaulauréat multidisciplinaire en affaires internationales

Michel Fafard, Ambassadeur UPA pour le Programme «Je cultive ma citoyenneté» et Président de Maxilaix

Amine Salah, Président Mont Algérie

Salima Bouaddou, Technicienne à la fonction publique provinciale

Guy Godin, Sociologue

Dorsaf Ayadi, Maitre coloriste

Jihène Farhat, Conseillère financièere

Arnaud Lajoie, Citoyen

Raouchen Methamem, Enseignant

Salah Chraiet, Consultant

Amine Kochlef, Web Developer/Programmer (Clinique Forcemedic)

Ahlem Ammar, Universitaire

Rym Guesmi, Étudiante au Doctorat

Emil Grigorov, Professeur de Philosophie et chargé de cours (université Laval)

Charlotte Gaudreau, Étudiante

Olfa Ben Mahmoud, Adjointe gestion de projets (Travaux publics et Services gouvernementaux Canada)

Bahija Saidani, Directrice des services Staples Canada

Tayssir Ellouze Souissi, Surveillante.

Myriam Gharbi, Ingénieure

Lassad Dammak, Économiste

Zied Bouida, Enseignant

Cherifa Ayari, Conseillère pédagogique

Achour Ghrib, Citoyen

Nadia Zgolli, Directrice e-commerce Air Canada Vacances

Chiraz Ghozzi, Chargée de cours à l'UQAM

Sabra Rezigue, Représentante en plans de bourses d'études

Soumaya Bahri Guellouz, Intervenante en santé mentale

Emna Chaabouni, Massothérapeute

Fatiha D-Berkane, Hygiéniste dentaire

Ania Abbad, Coordonnatrice de projets

Siham Bouhellal, Consultante en environnement et développement durable

Ali Haouchine, Retraité, Ancien membre de Cabinet, MELS

Moussa SARR, Docteur

Riadh Trigui, V P Est Canada - Lea Architectes Hypothécaires

Mourad Kolsi, Consultant informatique

Remy Difli, Ex-cadre gouvernement(Algérie)

Salim Bouchefa, Analyste Vidéotron

Sylvie Desmet, Psychologue

Veronika Kubickova, Psychologue

Lila Cherbi, Psychologue

Souhila Chalal, Éducatrice

Nylda Aktouf, Consultante en communication

Mira Tissoukai, Citoyennne

Souhila Djiar , Professionnelle Transports Québec

Larbi Zerouala, Agronome

Leila Faham, Inspecteur en environnement

Amani Ben Ammar, Agente de gestion financière, CIUSSS centre sud de l'île de Montréal

Ines Hadjkacem , Étudiante soins infirmiers

Mohamed Houssem Ellouz, Ingénieur

Hajer Jedidi Ph.D à l'université Laval

Cyrine Ben Turkia, Citoyenne

Billel Redouane, Ingénieur en génie du logiciel

Sylvia M Rivès, Directrice et Coordonnatrice à Société de développement social

Nachida Boukandakji, Citoyenne

Liza Moulla, Étudiante

Célia Moulla, Étudiante

Fethia Benyebdri, Scientifique en immunologie

Sadeddine Mahfoud, Ingénieur

Norredine Amiri, Citoyen

Christiane St-Louis, Représentante commerciale

Philippe Roy, Psychologue